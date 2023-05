Zambaia: "Il rilancio di Pianezza parte dalla famiglia e dalle sinergie con Regione e Governo"

"Il rilancio di Pianezza deve partire dalle famiglie e dalla sinergia con Regione e Governo". Lo hanno rimarcato nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio, il Candidato Sindaco del Centrodestra unito, Sara Zambaia, l’Assessore regionale Maurizio Marrone, l’Onorevole Fabrizio Comba, Segretario regionale di Fratelli d’Italia, ed il senatore di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

"Un Comune come Pianezza deve partire dalla famiglia. E un’amministrazione vincente deve saper rispondere alle esigenze delle famiglie. Tutte, nessuna esclusa", tiene a rimarcare Zambaia. Comba, invece, ha sottolineato come "i partiti siano fondamentali. Isolarsi in un progetto civico è fallimentare. I partiti contano tanto, soprattutto in questo delicato momento. Sono un supporto e danno la possibilità ai Comuni di avere delle opportunità in più per migliorare la qualità di vita della propria comunità. Come? Attraverso le azioni governative a livello regionale e nazionale».

Lo stesso segretario regionale ha precisato come quella di Zambaia sia «l’unica coalizione omologata. Chi si smarca da questa coalizione è perchè non ha un vero progetto e non ha a cuore Pianezza".

Il senatore Malan, invece, ha posto l’accento sull’importanza dell’azione del Governo: "Se l’Italia è ora governata dal centrodestra unito è perché gli italiani hanno capito e compreso la bontà del nostro progetto, a maggior ragione oggi che si vedono i primi risultati. Basti pensare al taglio del cuneo fiscale, al congedo parentale, l’aumento dell’assegno unico. Ma anche le azioni su lavoro e famiglia".

E nel ricordare quanto sia importante andare a votare, come sottolineato dalla capolista di Fratelli d’Italia, Monica Castrale, ribadendo, assieme a Zambaia, come "il vero occhio sociale sia nel centrodestra", l’assessore Marrone ha rimarcato come "sin dall’inizio di questa avventura politica qui a Pianezza, Fratelli d’Italia abbia messo la faccia. Il governo regionale e nazionale è la dimostrazione di come la coerenza, la stabilità e la credibilità siano i punti di forza anche della coalizione pianezzese. Il commissariamento è stato figlio di chi ha fatto scelte sbagliate e di chi voleva governare a tutti i costi. Il centrodestra vuol dire sociale, sanità e famiglia. Ma anche certezze. Per questo il rilancio di Pianezza deve partire dalla famiglia e dalla sinergia con gli Enti superiori come Regione e Governo".