Dramma per lo storico bar Dezzutto, si toglie la vita l'ex titolare che aveva appena venduto l'attività

Dramma nelle scorse ore, nel mondo del commercio torinese. Si è infatti tolto la vita Vito Matta, ex titolare del bar Dezzutto, in via Duchessa Jolanda, locale storico perché aperto dal 1958 nel cuore di Cit Turin. Proprio l'attività commerciale che poche settimane fa era passata di proprietà, venendo acquisita da Gerla.L'uomo si è impiccato all'interno della propria abitazione, nella serata di ieri. Subito è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora ignoti i motivi del gesto, sul quale stanno indagando le forze dell'ordine. Non si esclude che possa essere legato alla situazione economica.Sui social sono già tanti amici e conoscenti che stanno facendo sentire il proprio cordoglio e la propria vicinanza dopo aver saputo la triste notizia.

L'acquisizione di Dezzuto da parte di Gerla si inseriva in un percorso di espansione aziendale, cominciata tre anni fa con l'operazione con era stata rilevata prima La Pista, iconico ristorante sul tetto del Lingotto e poi Platti, locale storico d'Italia e simbolo della migliore caffetteria torinese.