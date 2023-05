Rankister startup di Torino sponsor di Deegito, Turin Digital festival

Rankister è una piattaforma digitale nata per essere “d’aiuto in modo facile, veloce e intuitivo” alle aziende, professionisti del web e a chiunque abbia bisogno di servizi Brand awareness,seo ed editoriali.

Iscrivendosi gratuitamente su Rankister, si può acquistare istantaneamente uno spazio su diversi siti noti ed essere pubblicati quando si desidera o scegliere ed essere consigliati per ottenere il miglior servizio link building e digital pr in base alle proprie esigenze.

Da qualche mese Rankister è approdata anche in Spagna, ingrandendo cosi il suo canale di servizio internazionale, poiché, la piattaforma opera non solo in Italia ma in tutto il mondo.