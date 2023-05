“Esci dagli schermi”: presentata al Salone del Libro la campagna di Vol.To ETS e CSVnet Piemonte [VIDEO]

Al Salone del Libro di Torino Vol.To ETS e il coordinamento regionale dei Centri Servizio, CSVnet Piemonte, hanno presentato in un incontro appositamente organizzato la campagna di sensibilizzazione al volontariato “Esci dagli schermi”.

L’evento è stato l’occasione per interrogarsi e riflettere sulla percezione del volontariato da parte dei giovani, illustrando le prossime iniziative già previste dai Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Piemonte nelle settimane che verranno per provare ad avvicinare le nuove generazioni al mondo del Terzo Settore.

Nella stessa occasione è stata presentata anche una ricerca universitaria condotta da Roberta Rapisarda insieme al Dipartimento di culture, politica e società del corso di laurea Magistrale in Politiche e Servizi Sociali, e che ha coinvolto 350 giovani (prevalentemente under 30) circa la loro percezione del volontariato. La ricerca si inserisce nell’ambito delle attività di promozione della solidarietà realizzate dai cinque Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte insieme ai coordinamenti CSVnet e CSVnet Piemonte che li rappresentano. “L’unione dei cinque Centri Servizio del Piemonte nasce dall’intenzione di promuovere insieme la cultura della solidarietà, rivolgendo una particolare attenzione ai più giovani" ha commentato Gerardo Gatto, presidente di CSVnet Piemonte durante questa prima pubblica iniziativa del Coordinamento dei Centri Servizi, operativo dallo scorso 6 dicembre. "La nostra speranza è che la campagna “Esci dagli schermi” ci aiuti a essere concretamente un agente di sviluppo del volontariato. Anche su indicazione degli stessi Enti del Terzo Settore con cui quotidianamente collaboriamo e lavoriamo – ha continuato Gatto - vogliamo allargare, ma soprattutto ringiovanire le fila dei volontari delle nostre associazioni. Bisogna favorire un cambio generazione, il mondo del volontariato ha bisogno delle grandi energie e anche delle peculiari competenze delle giovani leve. Anche ai giovani chiediamo di essere cittadini attivi, di sentirsi parte di una comunità e membri di una collettività”.

“Siamo contenti di aver potuto lanciare la campagna Esci dagli Schermi all’interno di una cornice prestigiosa come quella del Salone del Libro, frequentato da tanti giovani. – commenta Daniele Giaime, Vice Presidente Vicario di CSVnet Piemonte - Gli operatori dei nostri 5 centri hanno lavorato in sinergia nei mesi scorsi per la realizzazione della campagna che rappresenta la prima azione comune promossa da CSVnet Piemonte. Ci auguriamo che le giovani generazioni rispondano a

questa chiamata e siamo certi che la Confederazione dia maggiore efficacia alle azioni di promozione e sostegno del volontariato, unendo le competenze dei CSV piemontesi e superando i confini territoriali”.

La direttrice di Vol.To ETS Maida Caria ha anche avuto modo di presentare una grande iniziativa dedicata proprio ai giovani in calendario il prossimo 2 giugno in Piazza San Carlo a Torino. In occasione della Festa della Repubblica circa 20 ETS saranno presenti con i loro giovani in Servizio Civile per dare informazioni ai cittadini curiosi. Nella stessa occasione anche lo staff di Vol.To ETS avrà un proprio stand per offrire supporto nell’orientamento al volontariato. Sono poi previsti dibattiti proposti dai giovani del Centro Studi Sereno Regis e della Città Metropolitana, attività di intrattenimento, come il videogioco musicale Just Dance, e un aperitivo musicale. A margine del suo intervento Maida ha così commentato l’iniziativa: “Il secondo articolo della Costituzione Italiana sancisce, tra i doveri del cittadino, quello della solidarietà sociale rendendo di fatto ciascuno di noi potenzialmente responsabile della cura dei bisogni altrui e aperto verso una società inclusiva.