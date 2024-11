Quelli di Torino XXL ci riprovano: questa volta il gioco da tavola sabaudo si ispira a Sinner

Quelli di Torino XXL e di Patele ci riprovano, ma questa volta il gioco da tavola in salsa sabauda si ispira alle gesta di Jannik Sinner e all'appuntamento ormai ricorrente per la città della Mole con le Atp Finals.

La nuova proposta si chiama "Ace tennis" e si propone come "il miglior gioco del tennis dopo il tennis". A firmarlo, Torino Factory. è un gioco di carte che simula una vera partita racchette alla mano, per due o quattro giocatori.