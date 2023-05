Crocchette per cani: come leggere al meglio l'etichetta delle confezioni

Come proprietario di un animale domestico, è normale che vuoi assicurarti che il tuo amico a quattro zampe riceva la migliore nutrizione possibile. Ma con così tante diverse opzioni di crocchette per cani disponibili sul mercato, come puoi sapere quali sono sane? Leggere le etichette delle confezioni è un ottimo punto di partenza. Ci sono infatti moltissimi brand diversi e il cibo per il proprio animale va scelto in base alla sua età, alle sue caratteristiche, al fatto se soffre o meno di qualche patologia.

Scegliere le migliori crocchette per cani

La prima cosa da cercare sull'etichetta delle crocchette per cani è l'elenco degli ingredienti. Questo ti dirà esattamente cosa c'è nel cibo e in quali quantità. Gli ingredienti sono elencati in ordine di peso, solitamente con l'ingrediente più pesante elencato per primo. Ciò significa che il primo ingrediente nell'elenco è l'ingrediente principale delle crocchette. Cerca fonti proteiche di alta qualità, come pollo, manzo o pesce. Evita gli alimenti che elencano sottoprodotti della carne o fonti di carne senza nome, poiché possono essere di bassa qualità e potenzialmente dannosi per il tuo cane.

Successivamente, controlla la sezione dedicata alle percentuali dei vari nutrienti. Questo ti darà informazioni sul contenuto di nutrienti del cibo, tra cui proteine, grassi, fibre. Queste percentuali dovrebbero soddisfare le linee guida nutrizionali raccomandate per l'età, la taglia e il livello di attività del tuo cane. Un buon cibo per cani dovrebbe contenere almeno il 18% di proteine ​​per i cani adulti e il 22% di proteine ​​per i cuccioli, insieme a una quantità equilibrata di grassi e fibre.

È anche importante considerare eventuali ingredienti o additivi aggiuntivi elencati sull'etichetta. Cerca cibi che contengano vitamine e minerali aggiunti, come vitamina E, vitamina C e calcio. Evita gli alimenti che contengono conservanti, coloranti o aromi artificiali, poiché a lungo andare possono essere dannosi per la salute del tuo cane.

Come leggere le etichette del cibo per cani

Quando si leggono le etichette delle crocchette per cani, è importante comprendere i diversi tipi di ingredienti utilizzati. Eccone alcuni da tenere d'occhio:

Proteine ​​di origine animale : fonti proteiche di alta qualità che provengono da animali, come pollo, manzo, agnello e pesce. Queste proteine ​​sono essenziali per la salute e il benessere generale del tuo cane.

Proteine ​​vegetali : fonti proteiche che provengono da piante, come soia, mais e piselli. Sebbene queste proteine ​​possano essere utili per i cani allergici alle proteine ​​di origine animale, sono generalmente meno digeribili e meno preziose dal punto di vista nutrizionale rispetto alle proteine ​​di origine animale.

Riempitivi : ingredienti che vengono aggiunti al cibo per cani per renderlo più voluminoso e più economico. Questi possono includere cose come mais, grano e soia. Sebbene questi ingredienti possano non essere dannosi in piccole quantità, sono generalmente meno nutrienti delle proteine ​​di origine animale e possono portare ad aumento di peso e problemi digestivi se consumati in grandi quantità.

Conservanti : sostanze chimiche che vengono aggiunte al cibo per cani per prevenirne il deterioramento e prolungarne la durata. Mentre alcuni conservanti sono sicuri, altri sono stati collegati al cancro e ad altri problemi di salute nei cani.

Additivi: ingredienti che vengono aggiunti al cibo per cani per migliorarne il sapore, la consistenza o l'aspetto. Mentre alcuni additivi, come la vitamina E, possono essere utili, altri, come aromi e coloranti artificiali, possono essere dannosi.

Oltre a leggere l'etichetta, ci sono altre cose che puoi fare per assicurarti che il cibo del tuo cane sia sano. Ecco alcuni consigli: