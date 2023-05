Pedicure professionale: cosa serve per farla a casa

La pedicure è un trattamento di bellezza che permette di prendersi cura dei piedi, rimuovendo le cellule morte e le imperfezioni della pelle, delle unghie e delle cuticole.

Molte persone preferiscono effettuare questo trattamento in salone, ma grazie all'utilizzo di attrezzatura per la pedicure professionale è possibile farlo comodamente a casa.



Tra gli strumenti necessari troviamo:

lima per piedi,

lima per unghie dei piedi,

tagliaunghie,

forbici per cuticole,

separatore per dita dei piedi,

pietra pomice,

tagliacalli.

Tutti questi strumenti devono essere sterilizzati prima dell'uso per evitare infezioni.



Inoltre, occorre procurarsi i prodotti giusti per effettuare una corretta pedicure: un bagno ammorbidente per i piedi, una crema esfoliante per rimuovere le cellule morte, una crema idratante per nutrire la pelle e una soluzione disinfettante da utilizzare dopo aver tagliato le unghie.



A questo punto si può procedere con la pedicure vera e propria; inizialmente si devono immergere i piedi nell'acqua tiepida con il bagno ammorbidente per circa 10-15 minuti per procedere poi con l'utilizzo prima del tagliacalli e poi della lima per piedi per rimuovere gli ispessimenti dalla pianta del piede facendo attenzione a non esagerare nella rimozione della pelle morta, altrimenti rischiate di provocare fastidio o addirittura dolore.

Lavorate con delicatezza e con movimenti circolari fino a quando la superficie della pianta del piede risulterà liscia e morbida.



Per quanto riguarda la rimozione degli ispessimenti dal tallone, bisogna utilizzare, invece, la pietra pomice che permette di eliminare le cellule morte della pelle in modo delicato ma efficace.

A questo punto, si passa poi alla lima per unghie per modellarle secondo la forma desiderata.



Dopo aver tagliato le unghie con il tagliaunghie e le forbici per cuticole, si può procedere con l'applicazione della crema esfoliante, massaggiandola delicatamente sui piedi e sulle unghie; una volta risciacquati i piedi, si può procedere con l'applicazione della crema idratante per nutrire la pelle.



Infine, è importante disinfettare gli strumenti utilizzati e riporli in un luogo asciutto e pulito per il prossimo utilizzo.

Pedicure: quando effettuarla

In molti però si chiedono quando effettuare la pedicure.

La risposta varia in base alle esigenze personali, ma in genere si consiglia di farla almeno una volta al mese per mantenere i piedi sani e belli.



Come abbiamo visto, se non si vuole andare in un centro estetico , è possibile fare la pedicure a casa con pochi strumenti e prodotti specifici.

Per iniziare la pedicure, è importante tenere i piedi in ammollo per ammorbidire le unghie e la pelle dei piedi.



In genere, si usa l'acqua calda con aggiunta di qualche prodotto specifico come il sale grosso, che ha proprietà antibatteriche e lenitive, oppure l' acido salicilico , che aiuta a rimuovere le cellule morte e ad ammorbidire la pelle.



Un altro ingrediente molto utilizzato è il bicarbonato di sodio dal momento che ha proprietà disinfettanti e antibatteriche, ma anche emollienti e antiodoranti.

Inoltre, aiuta a sbiancare le unghie e a rimuovere eventuali macchie.



Per un'azione più specifica sulla pelle dei piedi, si possono aggiungere all'acqua alcuni oli essenziali come l'olio di tea tree che ha proprietà antifungine e antibatteriche, mentre l'olio di lavanda ha proprietà lenitive ed emollienti.

In generale, quindi gli step da seguire sono:

rimozione di eventuale lo smalto dalle unghie utilizzando dei dischetti imbevuti con del solvente specifico per il prodotto;

ammollo dei piedi in una vaschetta che contiene sale e qualche goccia di olio essenziale per circa 10-15 minuti;

rimozione calli e duroni utilizzando la lima per calli per eliminare eventuali zone ruvide o dure sulla pianta del piede o sui talloni;

tagliare e limare le unghie utilizzando il tagliaunghie per dare la forma desiderata per passare poi alla lima per rendere l'unghia liscia ed uniforme;

rimozione della cuticola spingendola delicatamente verso l'esterno;

applicazione di uno scrub per i piedi per eliminare eventuali cellule morte e rendere la pelle più morbida e luminosa. Massaggia delicatamente ogni parte del piede con lo scrub, facendo particolare attenzione alle zone più ruvide;

risciacquare e asciugare i piedi accuratamente anche tra le dita per evitare la formazione di funghi o batteri;

applicare una crema idratante sui piedi per mantenerli morbidi e idratati;

smalto per completare il pedicure scegliendo uno smalto di qualità resistente all'acqua.

Risulta chiaro che effettuare una pedicure professionale a casa richiede l'acquisto di alcuni strumenti specifici e l'utilizzo dei prodotti giusti.

Con un po' di pratica e attenzione ai dettagli, è possibile ottenere dei risultati eccellenti senza dover necessariamente recarsi dal professionista.