Al Teatro Bunker, Music fo Life: l'evento musicale per sostenere la Fondazione Ricerca Molinette

Al teatro Bunker domenica 11 giugno dalle 17 alle 3 si svolgerà l'evento musicale a scopo benefico per sostenere la Fondazione Ricerca Molinette. Music for Life, che unisce la raccolta fondi ai grandi nomi della scena musicale torinese nasce dall’idea di Andrea Scarpa, pugile cinque volte campione nazionale e dj torinese, che ha coinvolto nel progetto i suoi colleghi del calibro di Dj Pisti, Francesco Lo Bianco, Lollo&Led, per citarne alcuni.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Molinette. L’obiettivo è raccogliere fondi finalizzati alla riqualificazione e ristrutturazione del reparto di oncologia diretto dal Dott. Ciuffreda all’Ospedale Molinette di Torino, per migliorare la permanenza in ospedale dei pazienti oncologici dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino.