Carnevale sulla Spina: domenica la sesta edizione tra maschere, sbandieratori e pentolaccia

Torna uno degli appuntamenti più colorati della Circoscrizione 5. Domenica 22 febbraio, dalle 15 alle 18, largo Giachino ospiterà la sesta edizione del “Carnevale sulla Spina”, la sfilata in maschera organizzata dal Comitato Quelli della Spina di via Stradella.

Il ritrovo è fissato alle 15 in largo Giachino, punto di partenza della parata che animerà il quartiere con costumi, musica e spettacoli pensati per coinvolgere famiglie e bambini.

Premio alla creatività (e al riciclo)

Cuore della manifestazione sarà la sfilata in maschera, con una particolare attenzione alla sostenibilità: è infatti prevista la premiazione della migliore maschera artigianale realizzata con materiali di recupero. Un modo per unire fantasia e rispetto per l’ambiente, valorizzando l’impegno creativo dei partecipanti.

Spettacoli e tradizione

Ad arricchire il pomeriggio non mancheranno momenti di spettacolo e tradizione popolare. Attesa la partecipazione di sbandieratori e tamburini, delle Majorettes “Le Sirenelle”, della Principessa sui Trampoli, del Gruppo Alpini e del Gruppo Storico Tradizioni Sabaude. Spazio anche al divertimento più classico con il Grande Gioco della Pentolaccia.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Torino e della Circoscrizione 5 di Torino, a conferma dell’importanza dell’evento per il territorio.



