Via ai lavori nel centro d'incontro dove gli anziani salgono sui tetti

" In qualità di vicepresidente della Circoscrizione 5 e coordinatore ai centri di incontro - dichiara Antonio Cuzzilla -, comunico ufficialmente l’inizio dei lavori di sistemazione del tetto in seguito alla conferma ricevuta dal Comune ".

"Dispiace constatare come, durante il periodo di attesa per l'avvio dei lavori - continua Cuzzilla -, la situazione sia stata strumentalizzata per fini politici, mettendo a rischio l’incolumità di persone fragili, come purtroppo evidenziato da alcuni video. Il nostro impegno resta rivolto esclusivamente al benessere del territorio e dei suoi cittadini, lontano da dinamiche polemiche e nel rispetto delle istituzioni e della comunità".