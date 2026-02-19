Clash, WWE Premium Live Event a Torino. Cirio e Bongioanni: "Il Piemonte ancora una volta sotto i riflettori del mondo"



Un altro grande evento internazionale sceglie Torino e il Piemonte. Il 31 maggio l’Inalpi Arena di Torino ospiterà Clash, il primo WWE Premium Live Event in Italia. Un appuntamento internazionale che per la prima volta nell storia sarà ospitato nel nostro paese e trasmesso live sul canale Espn negli Stati Uniti e sulla piattaforma streaming Netflix.

Per soddisfare la grande domanda del pubblico è già in programma un’altra serata, il 1° giugno, sempre all’Inalpi Arena, con la Monday Night Raw, a cui seguiranno gli appuntamenti live delle settimane successive all’Accor Arena di Parigi lunedì 8 giugno, e alla O2 Arena di Londra lunedì 22 giugno. Ad anticipare le date dell’evento, il video pubblicato su Instagram da Paul “Triple H” Levesque, quattordici volte campione del mondo e vicepresidente esecutivo e responsabile del team creativo di Wwe, e 7,8 milioni di follower online.

«Che il più grande evento mondiale di wrestling decida, insieme alla Francia di Parigi, e all’Inghilterra di Londra, di scegliere Torino e il Piemonte è un risultato straordinario, frutto di una strategia che abbiamo messo in campo da anni e che fa sì che questa sia la Regione d’Italia dove arrivano i più grandi eventi del mondo – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - Un’occasione di visibilità straordinaria per il nostro territorio. Il Wwe premium live è un evento di portata planetaria, che attira appassionati da tutto il mondo, tanto che oltre il 70 per cento di spettatori saranno stranieri, in particolare americani, e prospetta ricadute dirette per oltre 70 milioni di euro. A questo si aggiunge il moltiplicatore offerto dalle dirette live e in streaming su Netflix che consentono di raggiungere un pubblico potenziale di 450 milioni di telespettatori in tutto il mondo».

«Il Piemonte, per primo in Europa, ospiterà l’evento di punta della Wwe: il Raw Premium Live», aggiunge l’assessore al Turismo e Sport Paolo Bongioanni. «Siamo riusciti a raggiungere un accordo triennale: a giugno 2027 ospiteremo la Ufc con le M.M.A., le arti marziali miste. Da mesi lavoriamo per questo risultato. Ringranziamo il Governo italiano e in particolare il ministro del Turismo Daniela Santanchè per quanto ci è stato vicino in questa operazione e per il lavoro comune che stiamo facendo sulle strategie di promozione turistica dell’Italia e del nostro Piemonte sul mercato americano. Il wrestling è infatti uno sport che negli Usa conta milioni di appassionati: alcuni di loro potranno venire in Piemonte per ammirare dal vivo i loro campioni, e tutti gli altri scopriranno sui loro teleschermi le bellezze del nostro territorio che, durante le serate, valorizzeremo con filmati promozionali e una ricca campagna di promozione turistica nelle settimane precedenti e successive all’evento».

Quello americano rappresenta per il Piemonte un mercato turistico in grande crescita. In generale il turismo in Piemonte, nel 2024, ha superato 6 milioni e 280mila arrivi e 16milioni e 890mila presenze; movimenti turistici in crescita rispetto all’anno precedente: +3,6% di arrivi e +4,1% di presenze. Fra i mercati esteri, il bacino dei turisti provenienti dagli Stati Uniti d’America si conferma al 6° posto nella classifica di provenienza, con un incremento dei movimenti in Piemonte di oltre il 12% superando i 153.000 arrivi e registrando quasi 410.000 pernottamenti nel 2024. Stessa posizione per i dati provvisori dei primi 9 mesi del 2025.

La crescita dei movimenti turistici d’oltre oceano in Piemonte, negli ultimi 10 anni è stata molto importante: a consuntivo 2024 si sono registrati oltre 153.000 arrivi e quasi 409.300 pernottamenti con un incremento di oltre il 46% rispetto al 2015. Dai dati consuntivi più recenti, le destinazioni piemontesi preferite dagli americani sono laghi, Torino e la sua prima cintura e le colline rispettivamente con circa il 34,5%, 33,4% e il 22,5% di quota di pernottamenti registrati rispetto al totale regionale. La fruizione nel corso dell’anno registra un picco nel mese di settembre e ottobre e una maggiore affluenza nei mesi della tarda primavera e inizio estate: maggio, giugno e luglio.