Trattori, agri-influencer e campagna in miniatura: torna la Fiera della Meccanizzazione agricola

Domani sera, gli eventi all’interno della tensostruttura riscaldata montata in piazza Clemente Corte daranno il via alla sedicesima edizione della Fiera della Meccanizzazione agricola di Vigone. In programma da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, è la prima manifestazione dell’anno dedicata al settore in base al calendario regionale. “Quest’anno siamo riusciti a riproporre le serate enogastronomiche e di intrattenimento nella tensostruttura riscaldata che venerdì accoglierà i dj e gli agri-influencer in modo da dare spazio a giovani affezionati al settore agricolo” spiega Marco Geuna dell’Amav (Associazione manifestazioni agricole vigonesi) che organizza la Fiera.

Gli eventi partiranno venerdì 20, alle 20, con il giropizza al padellino con dessert (18 euro), seguito dalla musica di dj Giulia Frencia. Sabato 21 apriranno al pubblico gli stand espositivi di macchinari agricoli, a partire dalle 8,30, in piazza Clemente Corte, nei viali della Lea e nel piazzale dell’ex Stazione ferroviaria: “Saranno un centinaio gli espositori che parteciperanno a questa edizione” annuncia Geuna. Sabato sarà visitabile anche la ‘Fiera in miniatura’ nell’ex chiesa del Gesù (via Umberto I): “Stalle, macchinari, lavori agricoli tradizionali, scorci tipici della campagna... il tutto realizzato da appassionati di modellismo” sottolinea Geuna.

Sotto la tensostruttura si potrà anche pranzare con il gran bollito misto (30 euro, dolce e bevande incluse) mentre a cena verranno servite paella e sangria (20 euro, dolce compreso). Durante la serata alla consolle salirà dj Matteo Dianti e interverranno come ospiti speciali gli agri-influencer Matilde di Lancelli Farm e Max Facchetti.

Domenica 22 oltre all’area espositiva dei macchinari, si potrà visitare il mercatino dei produttori agricoli, le bancarelle di commercianti e ambulanti per le vie del centro storico. Per pranzo in tensostruttura ci sarà il gran fritto misto alla piemontese (35 euro, dolce, caffè e bevande inclusi).

La Fiera della Meccanizzazione agricola di Vigone si chiuderà con l’apericena a buffet (20 euro) e l’esibizione della storica orchestra di rock folk ironico demenziale ‘Loscki Bosky’.

Per prenotazioni: 380 7102328, 366 3904114.