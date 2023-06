Risparmiare sulle proprie vacanze grazie a Travellairs, il sito web dedicato alle offerte e gli sconti di viaggio

Viaggiare è uno dei più grandi piaceri della vita, non c’è alcun dubbio. Viviamo in un periodo storico favoloso, dove chiunque può raggiungere le destinazioni più lontane in poche ore di aereo. Ovunque tu decida di andare, non dovrai fare altro che acquistare un biglietto aereo e partire per la tua avventura. C’è un solo, piccolo problema. Viaggiare costa… e non poco. Per fortuna, esistono modi e trucchi per organizzare una vacanza, senza dover spendere tutti i propri risparmi.

Tra gli strumenti più utilizzati per risparmiare sulle vacanze c'è sicuramente Travellairs, una community di viaggiatori che si scambiano consigli, trucchi e quant'altro per quanto riguarda offerte e sconti. Travellairs è uno dei blog di viaggio più conosciuti e apprezzati in Italia, venendo letto quotidianamente da migliaia di viaggiatori alla ricerca di consigli utili e suggerimenti per organizzare al meglio la propria vacanza.

Ma Travellairs non è solamente un semplice travel blog. È molto di più. Visitando il sito web di infatti, si ha modo di accedere a centinaia di offerte e promozioni di viaggio, pensate appositamente per risparmiare sulla propria vacanza. Insomma, una manna per tutti coloro che amano viaggiare, con un occhio di riguardo al portafogli.

I consigli per i viaggiatori

Una delle sezioni più interessanti di questo sito è sicuramente quella dedicata ai consigli di viaggio. Qui ci troviamo di fronte a tutto quello che dobbiamo sapere prima di partire proprio per un viaggio. Si parte dall'analisi di giorni particolari come quelli di singole feste e quelle che sono le mete più interessanti da affrontare per un dato motivo. Si passa poi a situazioni maggiormente legate all'aspetto pratico e dunque agli accessori che ci troviamo a poter avere con noi quando ci apprestiamo a fare un viaggio. Si passa infatti da consigli sulle tende, per chi ama l'avventura, fino ad arrivare a particolari molto interessanti come le carte di credito o prepagate che possiamo utilizzare con maggiore facilità quando andiamo all'estero. C'è poi chi si dilunga a raccontare esperienze legate allo sport da fare quando si va in vacanza e dunque a iniziare dalle basi come le scarpe o gli abiti da indossare per fare un'escursione. Proprio in questa sezione ci troveremo di fronte ai più vari consigli che possono arrivare sotto diversi punti di vista visto che tutti, inevitabilmente, abbiamo interessi differenti.

Spazio alle assicurazioni di viaggio

Una parte interessante del blog è dedicata alle migliori assicurazioni di viaggio a disposizione sul mercato. Anche qui possiamo usufruire di scontistica molto interessante e possiamo ritrovarci di fronte a delle possibilità molto intriganti sotto tanti punti di vista. Le assicurazioni ci permettono di vivere i nostri viaggi nel miglior modo possibile e con tranquillità sotto diversi punti di vista. Si passa infatti da polizze che garantiscono per la nostra sicura e in caso di infortuni o malori ci portano a essere curati in maniera totalmente gratuita. Questa non è di sicuro una cosa da sottovalutare perché in molti paesi, come gli Stati Uniti, se non si ha un'assicurazione e non si è residenti si possono vivere dei problemi non di poco conto. Si arriva poi al banale smarrimento di una valigia che può portarci a un risarcimento, in alcuni casi anche cospicuo. E proprio sotto questo punto di vista non dobbiamo sottovalutare niente. Senza dimenticare anche una copertura su responsabilità legali oppure una copertura qualora volessimo annullare all'ultimo la partenza o se fossimo costretti a un rientro anticipato.

Offerte da non perdere

Su Travellairs sono numerose le offerte da non perdere, siamo infatti di fronte a una carrellata di opportunità che si muovono in diversi contesti. Se appare abbastanza scontato pensare che possiamo risparmiare sul volo e sull'alloggio ci sono anche tanti altri particolari. C'è una sezione completamente dedicata al noleggio di automobili per chi una volta arrivato a meta vuole viaggiare autonomamente e magari muoversi anche nei dintorni della città in quei punti non serviti dai mezzi pubblici. Ovviamente c'è da curare da vicino e con attenzione la sezione legata alla cultura e ai musei. Possiamo così informarci, preventivamente, su quelli che sono i prezzi e le promozioni oltre anche a una panoramica sui vari luoghi da poter visitare a seconda della città che ci appresteremo a visitare da vicino.

Dai il tuo contributo

La community di Travellairs è in continua espansione, possiamo in questo senso entrare anche noi a fare parte della stessa per dare il nostro contributo. Ci si può iscrivere infatti direttamente in homepage e questo ci permette di poter chiedere dei consigli e di poterli anche dare. Intanto saremo automaticamente inseriti nella newsletter che per mail ci farà pervenire offerte interessanti e possibilità di rendere i nostri viaggi più interessanti. Non sottovalutate però di poter raccontare le vostre esperienze, di dare informazioni e riuscire così a rendere ancora più accattivante il viaggio di altre persone. Proprio così il blog potrà crescere con un continuo interscambio di informazioni in grado di generare uno scambio sempre interessante e stimolante. E chissà che arrivati sul blog per trovare dei consigli non saremo proprio noi a regalare a qualche viaggiatore dei consigli interessanti con offerte e scontistiche speciali.

I vantaggi del portale

Tra i vantaggi importanti di Travellairs c'è l'intuitività del portale che è davvero molto ben curato. Gli articoli pubblicati sono tutti pieni di particolari e scritti in maniera intelligente, sempre atti a regalare nozioni e consigli. Sembra di trovarsi su un forum 2.0 e forse era proprio quella l'idea di chi l'ha lanciato. Quello che emerge è un ambiente sereno che riesce a raccontarci nel dettaglio possibili viaggi e itinerari con la possibilità anche di calcolare i nostri preventivi. Proprio in questo senso anche la grafica è curata in maniera intelligente e nonostante le tantissime informazioni il sito non è mai dispersivo anzi nelle sue varie sezioni è intuitivo e riesce a essere fruibile anche per chi con la tecnologia non ha proprio un buonissimo rapporto. Le foto sono tutte scelte con grande dovizia di particolari e anche i colori invitano alla permanenza in un portale in continua espansione anche per questi particolari. La cosa incredibile è che in questo senso sono davvero pochissimi i punti deboli che possiamo evidenziare in merito. Proprio per questo motivo vi consigliamo di farci un giro soprattutto se state ragionando su una prossima vacanza da organizzare.