Sarah Jessica Parker, Rosario Dawson, Cesare Bocci nella parata di stelle per l’inaugurazione del 42° TFF al Regio

L’inaugurazione del 42° Torino Film Festival sarà un condensato di quello che succederà durante i giorni del festival. Una pioggia di vip che accompagneranno le proiezioni in sala.

Parata di stelle giovedì al Regio

Mentre c’è chi già storce il naso per la precedenza alle star hollywoodiane piuttosto che ai film in cartellone (quest’anno saranno la metà rispetto al 2023, ovvero 120), Giulio Base presenta la serata che si svolgerà in collaborazione con il Teatro Regio, giovedì 22 novembre a partire dalle 17.30. Ad aprire le danze, sarà un red carpet su cui sfileranno gli ospiti vip della serata, da Matthew Broderick, accompagnato dalla moglie, Sarah Jessica Parker, fino a Ron Howard che presenterà in anteprima il suo ultimo film Eden.

Per poter ospitare l’inaugurazione del TFF, il Teatro ha dovuto spostare l’inaugurazione della Lirica con Le Nozze di Figaro al 23 novembre. “Ospitiamo volentieri la cerimonia di apertura del Torino Film Festival - spiegano dal Teatro - Non è la prima volta che la casa dell’opera apre le porte al cinema, c’è un dialogo tra arti che diventa unione. Jouvin (al momento assente per problemi di salute, ndr) ci tiene a sottolineare la capacità che ha Torino nel fare sinergia”.

Ad accogliere i 1500 ospiti a inizio serata ci sarà un cocktail offerto dal Festival, mentre i ragazzi di Poltronissima intervisteranno gli ospiti del red carpet in una diretta che sarà anche trasmessa sullo schermo all’interno del Teatro.

Dalle ore 19 la cerimonia di apertura

Alle 19 si inizierà con la cerimonia di apertura ufficiale, con il coro di voci bianche del Teatro Regio che si esibiranno sulla musica tratta da Il Padrino, in omaggio a Marlon Brando, accompagnati dalla proiezione di una clip di video dedicate al grande attore.

La serata sarò presentata dal direttore del festival, Giulio Base, e dalla madrina, Cristiana Capotondi. “Sto scrivendo questa serata come un film” spiega Base.

Da qui la serata proseguirà con la consegna delle prime tre Stelle della Mole: una che andrà a Matthew Broderick, che per ultimo ha lavorato con Brando, con lui sul palco anche la moglie; si proseguirà con Rosario Dawson e Giancarlo Nannini.

Prima del gran finale, saliranno sul palco alcuni amici di Base, volti noti del mondo dello spettacolo come Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Marco Leonardi, Massimo Ghini, Giorgio Tirabassi, Vera Gemma, Charlie McDowell, figlio di Malcolm, Fausto Brizzi, Cesare Bocci.

Ron Howard e l'anteprima di 'Eden'

Si chiude in bellezza alle 19.45 con il regista Ron Howard che oltre a ricevere il Premio presenterà in anteprima per il festival, il suo ultimo lavoro, Eden (2 h e 8 min).

A premiare tutte le stelle saranno le istituzioni, ancora in forse la presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, così come è in forse quella di Sharon Stone. “Se sarà presenta all’inaugurazione? Speriamo di sì. In ogni caso arriverà in settimana per presentare il film Pronti a morire e ricevere il premio Stella della Mole”.