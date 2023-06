Caos alberi in corso Belgio, Iannò attacca la Giunta Lo Russo: "Sembra giochino a monopoli"

Sarebbero dovuti iniziare tre giorni fa gli abbattimenti degli alberi in corso Belgio, ma a oggi nessun operaio si è visto nel quartiere Vanchiglia. Il motivo? Le proteste del presidio portato avanti dal comitato "Salviamo gli alberi di corso Belgio", che non ha permesso ai lavori di sostituzione di incominciare.

Sul tema, dopo giorni di dibattiti e polemiche, è intervenuto anche Giuseppe Iannò, capogruppo di Torino Libero Pensiero: “Lunedì 12 giugno 2023 era previsto il via alla riqualificazione di corso Belgio con il taglio di 242 aceri presenti e ripiantumazione di 269 nuovi alberi e la sostituzione del tram 15 con autobus per permettere i lavori del cantiere: un cantiere che non è mai partito”. “Secondo l'assessore Tresso - ha proseguito Iannò - la ditta incaricata era occupata in altro cantiere”. Poi l’ennesimo stop, causa protesta.

“L’ Amministrazione comunale sembra abbia cambiato idea sul progetto di abbattimento degli alberi, affermando di avere ereditato il progetto dalla Giunta precedente. Inoltre dalle dichiarazioni ufficiali dell’assessore sembra esserci un cambio di progettazione per la riqualificazione di corso Belgio” ha proseguito il consigliere.

“Tutta la vicenda che coinvolge la riqualificazione di corso Belgio sembra calata perfettamente nel gioco del Monopoli: un percorso dove l’Amministrazione comunale lancia i dadi e tenta di raggiungere l’ultima casella del percorso e si ritrova a dover contrattare con i cittadini" ha concluso Iannò.