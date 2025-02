Sfilata dei carri e maschere, torna il Carnevale Falcherese

Domenica 2 marzo 2025 si terrà il Carnevale Falcherese, con la sfilata dei carri che inizierà alle 14.30 e si concluderà alle 15.30. Il ritrovo è fissato per le 14 presso piazza Astengo (area mercatale), da dove la sfilata partirà alle 14.30, percorrendo viale Falchera in direzione di Falchera Nuova.

Proseguirà poi in via delle Querce, per svoltare in via degli Abeti e, infine, in via degli Ulivi. Il corteo terminerà presso la Cittadella dello Sport "Bea & Stefania" dell'associazione Nida.