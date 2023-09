Piazza d'Armi, la "ricreazione" è finita: tornano le transenne nel prato davanti al Pala Olimpico [FOTO]

E' stato bello, finché è durato. Ma è durato davvero poco. Tornano le transenne a chiudere il prato davanti al Pala Olimpico di piazza D'Armi. Ricominciano infatti i lavori per l'allestimento delle strutture di accompagnamento per i grandi eventi che saranno ospitati nella struttura progettata dall'architetto Isozaki.

E' stato così per l'Eurovision music festival, quando dall'altra parte di una passarella sospesa c'era l'area media, è stato (e sarà di nuovo) così per le Atp Finals, arrivate ormai alla terza edizione nella città di Torino. L'appuntamento è fissato al 12 novembre, ma intanto si comincia già a lavorare e nel polmone verde al confine tra Santa Rita e Borgo Filadelfia sono tornati gli operai che hanno circondato l'area interessata per renderla di nuovo inaccessibile al pubblico.



Vita breve, dunque, anche per quell'erba che faticosamente era tornata a crescere dopo che il terreno era rimasto a lungo brullo per l'utilizzo intenso che se n'è fatto nei mesi precedenti. Ora si ricomincia e, complice la brutta stagione, è facile immaginare che presto ci si ritroverà nella stessa situazione.