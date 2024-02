L'incubatore I3P e l'Ordine dei Medici di Torino insieme per supportare le start-up delle scienze della vita

L’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino (I3P) e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) della provincia di Torino annunciano la firma di un nuovo accordo di collaborazione, finalizzato a supportare la crescita delle startup nel settore delle Scienze della Vita e lo sviluppo di progetti tecnologici nel settore biomedicale.

L’innovazione riveste da tempo un ruolo fondamentale nell’avanzamento delle scienze mediche e nel fornire agli specialisti strumenti all’avanguardia con cui agevolare il lavoro cruciale di diagnosi tempestiva delle patologie e di migliore trattamento dei casi clinici. Molte nuove tecnologie a cui la ricerca accademica e l’inventiva imprenditoriale nata nel Campus del Politecnico di Torino hanno dato la luce negli ultimi anni sono entrate in fase di sperimentazione sul campo e, in alcuni casi, sono state adottate stabilmente da enti sanitari anche internazionali. Tra gli esempi di tecnologie innovative applicate al settore della salute che sono state sviluppate da startup incubate in I3P e hanno già ricevuto dei primi riconoscimenti importanti: algoritmi di intelligenza artificiale per l’identificazione precoce di diversi tipi di tumori, dispositivi medici digitali per la gestione dei pazienti in rianimazione, software per modellazione 3D di parti anatomiche per la pianificazione e il supporto degli interventi chirurgici, videogiochi per l’identificazione precoce e l’intervento sui disturbi del neurosviluppo. Promesse della téchne elettronica verso cui l’Ordine dei Medici ha già dimostrato il proprio interesse di approfondimento e, dove possibile, supporto.

I3P e OMCeO Torino hanno avuto una prima occasione di collaborazione diretta già nello scorso maggio, quando l’incubatore ha organizzato un evento di approfondimento sul rapporto tra medtech, startup e intelligenza artificiale nella cornice dei Torino Digital Days 2023 con il coinvolgimento dell’Ordine e del suo Presidente Guido Giustetto, oggi firmatario del nuovo accordo insieme a Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. Il protocollo d’intesa stipulato tra i due enti instaura un rapporto duraturo di cooperazione per il supporto delle startup innovative nel settore delle Scienze della Vita, con scambio di informazioni sui progetti più promettenti e di contatti utili nel mondo sanitario, in un’ottica di sinergia e potenziali ricadute positive sul territorio.

Le startup del medtech costituiscono oggi una quota significativa dei progetti supportati da I3P, incubatore pubblico fondato nel 1999 - uno dei primi d’Italia, in procinto di celebrare il traguardo dei propri 25 anni di attività - che ha chiuso l’ultimo anno con un nuovo record assoluto di aumenti di capitale del proprio network di imprese innovative: 53 milioni di euro totali di investimenti raccolti nel 2023, segno della crescente fiducia nelle startup cresciute sotto la Mole Antonelliana. Anche tra le priorità dell’Ordine dei Medici di Torino, d’altronde, c’è quella di favorire l’innovazione all’interno del proprio settore, promuovendo le iniziative che possano interessare i suoi professionisti e riconoscendo nelle nuove tecnologie un fattore fondamentale per il progresso della società e il miglioramento della qualità della vita della popolazione. È su queste basi comuni, dunque, che ha avuto origine la nuova collaborazione appena formalizzata.

Sotto l’egida di questo accordo, le startup avranno più facilità nell’interfacciarsi con i medici - che, nella maggioranza dei casi, sono di fatto gli utilizzatori finali delle tecnologie sviluppate - per scambiare e raccogliere dati, opinioni sui prototipi e, perchè no, suggerimenti su come migliorare ulteriormente i prodotti. Ma questa sinergia sarà utile anche nel processo inverso: le idee innovative dei medici potranno trovare accoglimento nell’incubatore per essere sviluppate e accompagnate in un percorso qualificato di realizzazione concreta.

“L'obiettivo dell'Ordine è di contribuire a migliorare la funzione delle startup che operano nel mondo della medicina, nell'interesse dei pazienti e dei professionisti impegnati - sottolinea Guido Giustetto, Presidente di OMCeO Torino -. Da un lato dando nell'immediato una valutazione informale e realistica dell'utilità pratica degli strumenti proposti, oltre che della concreta possibilità di applicazione. Dall'altro fornendo stimoli alle imprese su quali sono le problematiche che possono essere risolte attraverso una tecnologia mirata o direttamente aiutando a ideare dispositivi in grado di dare un apporto positivo all'attività medica."

“Il nuovo accordo di collaborazione porterà un mutuo beneficio all'intero network di entrambe le nostre realtà”, commenta Giuseppe Scellato, Presidente di I3P. “I nostri giovani imprenditori del settore medtech ottengono la possibilità preziosa di sottoporre i loro prodotti tecnologici a un'ampia rete di professionisti medico-sanitari e di coinvolgere questi ultimi in attività di sperimentazione sul campo, attraverso un canale privilegiato che faciliterà i contatti e gli scambi. Al contempo, le porte di I3P saranno aperte alle proposte dei medici e degli specialisti che fanno parte dell'Ordine, in un clima di assistenza reciproca e confronto proficuo.”