Moncalieri, grazie alla geolocalizzazione individua il telefono rubato. E l'immagine di Padre Pio 'incastra' i ladri

Un furto che si è concluso, per una volta, con un lieto fine. Grazie al coraggio e all'intuizione di una ragazza, che ha saputo indirizzare i carabinieri nelle ricerche. E' successo a Moncalieri, dove nei giorni scorsi una giovane era stata derubata dello smartphone mentre stava facendo shopping in un noto centro commerciale con il papà.

Attivata la geolocalizzazione

In un battibaleno, due ladri hanno derubato l’uomo, portandogli via telefonino, carta di identità e i pochi euro che aveva nel portafoglio. Ma se l'uomo si era lasciato andare alla rassegnazione, la figlia ha attivato la geolocalizzazione del cellulare, seguendo il segnale per capire dove si stavano dirigendo i malviventi.

L'immagine di Padre Pio

In questo modo, dopo aver allertato i carabinieri, i militari dell'Arma sono riusciti a risalire ai trentenni autori del furto, che si trovavano in un'auto rubata e intenti a fumare del crack. I due sono stati fermati dai carabinieri, che non hanno avuto dubbi sul fatto che fossero loro i ricercati, perché il salvaschermo dello smartphone aveva l'immagine di Padre Pio, impostata dalla ragazza.

Scattate le manette per i due ladri

Sono così scattate le manette per i ladri, mentre il genitore della intraprendente ragazza ha potuto riavere il telefono e quanto gli era stato sottratto.