MicroStrategy acquista altri 12.000 Bitcoin. BTC sfonda anche quota 72.000 dollari

MicroStrategy, una società di software americana, ha completato una nuova offerta di azioni per un valore di 800 milioni di dollari USA, mirando ad aumentare le sue riserve di Bitcoin. Con questa emissione, l'azienda ha raccolto fondi per l'acquisto di ulteriori BTC, portando il totale detenuto nel suo tesoro a oltre 205.000 BTC.

Continua l’accumulo da parte di Michael Saylor

Il fondatore e presidente di MicroStrategy, Michael Saylor, ha confermato l'acquisizione di oltre 200.000 BTC da parte dell'azienda. Prima di questo ultimo acquisto, MicroStrategy deteneva circa 193.000 BTC, acquistati a un prezzo medio di 31.544 dollari USA per BTC. Tuttavia, con questa nuova iniezione di fondi, l'azienda ha portato il proprio saldo a 205.000 BTC, acquistati a un prezzo medio di 31.500 dollari USA per BTC.

L'offerta di azioni è stata strutturata come una nuova emissione di obbligazioni convertibili, con un valore nominale di 800 milioni di dollari USA. Le obbligazioni sono dotate di un tasso di interesse annuo dello 0,625% e saranno pagabili semestralmente a partire da settembre 2024. Possono essere convertite in contanti, azioni di MicroStrategy o una combinazione delle due.

Il tasso di conversione iniziale delle obbligazioni è stato fissato a 0,6677 azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy per ogni 1.000 dollari USA di valore nominale delle obbligazioni. Ciò corrisponde a un prezzo di conversione iniziale di circa 1.497,68 dollari USA per azione, rappresentando un premio del 42,5% rispetto al prezzo di vendita riportato il 5 marzo 2024.

La decisione di MicroStrategy di investire in Bitcoin è iniziata nell'agosto 2020, quando l'azienda ha allocato una parte significativa del suo capitale direttamente in BTC. Questa mossa è stata guidata da Saylor, il quale ha sottolineato la convinzione dell'azienda che Bitcoin sia un affidabile serbatoio di valore e un'opportunità di investimento con un maggiore potenziale di apprezzamento rispetto al mantenimento di contanti.

La strategia di investimento di MicroStrategy ha portato a un notevole aumento del valore delle sue riserve di Bitcoin. Alla fine di gennaio 2024, il valore dei BTC detenuti dall'azienda aveva superato i 6,91 miliardi di dollari USA, segnando un significativo aumento rispetto all'investimento iniziale di 250 milioni di dollari USA nell'agosto 2020.

In breve, MicroStrategy ha completato con successo un'offerta di azioni per finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin, confermando il suo impegno a possedere BTC come parte della sua strategia di riserva di tesoreria. La mossa riflette la convinzione dell'azienda nel potenziale a lungo termine di Bitcoin come asset finanziario.

