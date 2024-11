A fuoco un alloggio nel quartiere della Crocetta a Torino. A metà pomeriggio è divampato un rogo all'interno di un appartamento in via Piazzi all'angolo con via Caboto, a pochi passi dal mercato.

Secondo i primi accertamenti l'abitazione sarebbe vuota. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: lo stabile è stato evacuato a scopo preventivo.