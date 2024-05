Spacca i finestrini per rubare dalle auto in sosta in centro Torino: 37enne in manette

Durante i controlli nell'area centrale denunciato anche un 40enne per guida in stato di ebbrezza

Topo d'auto finisce in manette. Questa notte i Carabinieri hanno arrestato, nel centro di Torino, un 37enne per “tentato furto aggravato in concorso”. L'uomo, con un complice rimasto ignoto, è stato fermato dopo aver frantumato i vetri dei finestrini di tre automobili parcheggiato e aver tentato di rubare al loro intervento.

Soltanto grazie all'intervento dei militari, il furto non è stato compiuto. Il ladro è stato accompagnato presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Ubriaco al volante

Sempre nel centro di Torino i Carabinieri, durante un servizio di contrasto della spaccio di stupefacenti e dei reati predatori, hanno arrestato un 54enne colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano.

Le forze dell'ordine hanno denunciato un ragazzo di 19 anni per aver violato le prescrizioni previste dal “Daspo urbano” nel centro cittadino, oltre un 40enne per guida in stato di ebbrezza.