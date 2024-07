Trenitalia rimborsa, Autostrade no

Nelle ultime settimane ho avuto la fortuna (o sfortuna, chissà….) di girare in lungo e in largo l’Italia. Da Torino al Trentino e ritorno. A Roma un paio di volte. In Alta Val Susa. In treno e in auto. Con un’unica costante: sempre in ritardo.

Con il Frecciarossa, in entrambi le occasioni, abbiamo rasentato l’ora di ritardo. Tutte le autostrade che ho percorso sono una gimkana fra cantieri, sensi unici, restringimenti: e quindi, ogni volta, code, rallentamenti e percorrenze alla media di 50-70 km-orari, anziché i 130 consentiti.

E qui scatta la differenza. Sostanziale.

Per tutto il tempo del viaggio in treno, l’altoparlante spiega i motivi del ritardo e illustra le modalità per chiedere il rimborso. Per entrambi i viaggi compiuti con il treno Frecciarossa, compilando gli appositi moduli, ho maturato il diritto a un risarcimento del 25 per cento del costo del biglietto ferroviario.

Lungo tutta la tratta autostradale, invece, non c’è scritto nulla e nessuno in grado di darti spiegazioni o vie alternative.

E alla fine il pedaggio lo paghi per intero - senza alcuno sconto o risarcimento - per usufruire di un servizio che non vale neppure la metà del costo.

E’ un sopruso. Ed è inaccettabile.

Io pago 12,70 euro per andare d Torino a Bardonecchia in meno di un’ora. Se invece impiego 90 minuti (e a volte anche più) penso di aver diritto a un risarcimento. Automatico. Come per Trenitalia. E non di dover procedere per vie legali.

Fino a quando siamo disposti a subire quest’ingiustizia? Fino a quando sarà lecita questa disparità di trattamento?