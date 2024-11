Nuovo ospedale Torino Ovest, il 15 dicembre l'assemblea pubblica

Si terrà entro il 15 dicembre l’assemblea pubblica sul nuovo ospedale nell’area della Pellerina. Lo ha annunciato quest’oggi la Giunta Cirio rispondendo ad un question time dell'esponente del M5S Alberto Unia.

"L’incontro - richiesto dalla cittadinanza, dalle associazioni locali e dai comitati - sarà l’occasione per approfondire le criticità ambientali ed urbanistiche del progetto, criticità che il Movimento 5 Stelle ha rimarcato a più riprese. Fin dall’inizio ci siamo battuti contro la scelta della Pellerina per ospitare il nuovo ospedale, una decisione calata dall’alto dalla coppia Cirio-Lo Russo con il benestare delle forze di Sinistra ma senza un confronto con la cittadinanza. Costruire il nosocomio all’interno di un polmone verde di grande importanza per la città di Torino è una scelta profondamente sbagliata, che non possiamo condividere. A maggior ragione di fronte alla presenza di altre aree dismesse che potrebbero ospitarlo".

"Alla Giunta Cirio, durante l’assemblea pubblica, chiederemo un passo indietro. Non è ancora troppo tardi per ascoltare la voce dei piemontesi", ha concluso Unia, sposando la causa dei contrari. Che hanno mandato una lettera aperta ricordando come nei mesi scorsi "il gruppo di lavoro 'AssembleaPellerina: NO ospedale nel Parco' ha raccolto le firme di tante persone contrarie al progetto del nuovo ospedale Torino Ovest al Parco della Pellerina al fine di richiedere all'amministrazione un momento pubblico e poter dare spazio e voce ai residenti".

"La Circoscrizione 4 ha recepito la nostra richiesta e ha programmato per il 28 ottobre 2024, presso il Teatro della Provvidenza a Torino, l’assemblea pubblica con la presenza degli Assessori all’Urbanistica e alle Politiche sociali del Comune di Torino, l’Assessore regionale alla Sanità, il Direttore della Asl To1, del Presidente di Circoscrizione, con la partecipazione di centinaia di cittadini, molti dei quali rimasti fuori per la capienza della sala, e anche di diversi consiglieri regionali e comunali.

Durante l'assemblea pubblica gli assessori competenti presenti (Sanità, Urbanistica, Politiche Sociali), contestando i dati forniti dai richiedenti l'assemblea (il gruppo di lavoro che unisce diverse realtà di comitati, associazioni, gruppi spontanei, cittadini “AssembleaPellerina: No ospedale nel Parco”), hanno preso l'impegno di convocare, “al massimo in due settimane”, un nuovo incontro pubblico durante il quale i tecnici regionali e comunali avrebbero fornito i dati, a loro dire reali, su quanto esposto da "AssembleaPellerina: No ospedale nel parco".

La lettera invitava pertanto i Consiglieri a farsi carico di interrogare gli Assessori sul perché della mancata convocazione dell’assemblea promessa e di fissare una data per lo svolgimento della stessa": oggi finalmente quella data è stata fissata.