Al via sabato il cantiere di piazza Baldissera, Lo Russo: "Con semafori risolto il problema al traffico"

Al via i lavori per regolamentare il flusso del traffico in piazza Baldissera

Pronti, partenza, via. partirà ufficialmente l'allestimento del cantiere di piazza Baldissera, che in 13 mesi di lavori cambierà totalmente aspetto: da rotatoria ad incrocio controllato da sei semafori per gestire meglio i flussi di traffico.

Lo Russo: "Risolvere nodo viabilistico"

Uno degli obiettivi di mandato della giunta Lo Russo, come ha ricordato il sindaco intervenendo questa mattina in radio, era di risolvere questo "nodo viabilistico difficile". L'intervento complessivo, con la riattivazione totale della linea 10 su tram da corso Settembrini a via Massari, ha un costo di sette milioni e mezzo di euro.

"Il sottopasso - ha ricordato il primo cittadino - sarebbe costato dieci volte tanto, oltre 70 milioni di euro. Una cifra non compatibile con le risorse disponibili. Gli studi dei professionisti ci dicono che la trasformazione fisica di piazza Baldissera, sommata ai semafori intelligenti che regolano il verde ed il rosso in base al traffico, potrà dare una soluzione ad uno degli incroci più problematici della città".

Sgravi ai commercianti

Nelle scorse settimane la Circoscrizione 5 ha avanzato la richiesta al Comune di prevedere degli sgravi per i commercianti interessati da questo cantiere. "Siamo disponibili - ha spiegato Lo Russo - a dare incentivi, magari guardando i fatturati prima e post lavori, per calibrarli in maniera reale".