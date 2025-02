Il cantiere di piazza Baldissera cancella la linea bus 21: "Definitivamente sospesa"

Dal 5 marzo i torinesi diranno addio al bus Gtt 21, che collega via Antonio Scajola con corso Venezia all'angolo con via del Ridotto. Sabato prenderà il via l'allestimento del cantiere in piazza Baldissera, che in 13 mesi di lavori cambierà totalmente aspetto: da rotatoria ad incrocio controllato da sei semafori per gestire meglio i flussi di traffico.

Linea sospesa

Complice quindi il cantiere, da mercoledì prossimo la linea 21 sarà "definitivamente sospesa": ad annunciarlo ai residenti di Borgo Vittoria i cartelli appesi alle paline della fermata. La motivazione dello stop? Complice l'avvio del cantiere di piazza Baldissera e la riduzione delle corsie di traffico, Gtt ha deciso di sospendere il pullman.

A questo si somma inoltre che il 21 era una linea non molto frequentata, con pochi passeggeri. Tolta la rotonda poi, dopo 14 anni di attesa, verrà riattivata la linea 10 tram da corso Settembrini a via Massari che dovrebbe appunto assorbire una parte dell'utenza.