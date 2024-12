Natale solidale, con Sodexò la città di Collegno dona 150 pacchi ai bisognosi

In tutto ci sono 60 bottiglie d’olio, 50 litri di latte, 30 confezioni di fette e 100 pacchi di pasta. Una fornitura che è stata distribuita ai volontari delle parrocchie della città, per una successiva distribuzione decentrata ai loro assistiti. La consegna è avvenuta questa mattina al Food Recovery Center del quartiere Villaggio Dora, alla presenza del Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone e dell’Assessore alla Solidarietà Sociale Roberto Bacchin.

“ In questo periodo storico così complesso è fondamentale ricordare che la nostra forza risiede nell'unità e nella volontà di aiutare chi ha bisogno. Ogni pacco che distribuiamo oggi è un simbolo di speranza, di cura e di impegno collettivo. Ringrazio tutti i volontari e le associazioni che hanno reso possibile questa iniziativa ” ha spiegato Cavallone.

“La solidarietà non è solo un valore, ma un'azione concreta che possiamo e dobbiamo mettere in atto. Vogliamo che ogni cittadino, indipendentemente dalle difficoltà che affronta, sappia di poter contare su di noi. Con Sodexò abbiamo pensato a un sostegno alimentare: ci piace pensare che queste feste potranno essere vissute con un po’ più di tranquillità da chi si trova in una situazione difficile” ha sottolineato Bacchin.