Oltre 230 mila euro dalla Regione per promuovere sport e inclusione giovanile

La Regione Piemonte ha approvato la graduatoria del bando regionale dedicato ai «Progetti per i Giovani – in ambito sportivo», destinato ai Comuni e ai Centri di Aggregazione Giovanile (CAG). L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Legge Regionale 6/2019 che sostiene le attività sportive per i giovani con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva.





La Regione Piemonte ha approvato l’assegnazione di 713.828,66 euro a favore di 13 Comuni piemontesi per sostenere i «Progetti per i Giovani – in ambito sportivo». L’iniziativa, finanziata con fondi regionali e statali, promuove lo sport come strumento educativo e inclusivo, contribuendo a rafforzare la partecipazione giovanile e il senso di comunità.





"I progetti finanziati sono un’opportunità per i ragazzi, ma anche un modo per rafforzare i legami tra i territori e promuovere comunità più unite – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli - Lo sport è la prima forma educativa per prevenire l’isolamento sociale promuovendo valori come la lealtà e l’equilibrio. Continueremo a sostenere tutte le nostre comunità valorizzando i progetti che mirano ad avvicinare i giovani alle discipline sportive che creano dividendi sociali e non soltanto economici".

Tra i beneficiari della provincia di Torino, spicca Moncalieri, che con un contributo di 103.718 euro punta a valorizzare lo sport come elemento di aggregazione sociale. Giaveno, situato nella splendida Val Sangone, riceve 62.622 euro per sviluppare iniziative che coinvolgano i giovani, mentre Beinasco si aggiudica 72.609 euro per favorire l’inclusione attraverso progetti innovativi.