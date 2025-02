A Pinerolo arriva un Gianduja che ‘incanta’ i bimbi e commuove le maestre

L’anno scorso parlava di gentilezza, quest’anno per i più piccoli ha scelto lo stesso tema. Ma con i bambini delle elementari tocca gli argomenti del bullismo e del cyberbullismo. Una questione molto seria, “però scherzando riesci a entrare nella testa dei bimbi”.

E lui prova a spiegare che ci vuole attenzione nel fare gli scherzi: “È bello ed è riuscito quando alla fine si ride in due, se ride solo uno c’è un problema”. Gianduja arriverà oggi, sabato 22, alle 14,40, alla stazione ferroviaria centrale di Pinerolo. Il gelataio Davide Gozzi, c’è lui sotto la maschera da 7 anni, quest’anno sarà accompagnato da 6 Giacomette: Monica Primo (sua moglie nella vita reale), Rosanna Poetto, Morena Fissore, Maria Rosa Passarella, Paola Galetto e Sara Quero. Il corteo, con altre maschere del territorio, Tamburini di Pinerolo, giocolieri, trampolieri raggiungerà piazza Roma per l’investitura ufficiale in vista della sfilata dei carri allegorici di domenica 16 marzo.

“Vedo i risultati del lavoro fatto con Comune, Pro loco e maestre nella riscoperta e promozione delle maschere del Piemonte – racconta divertito Gozzi –. I bambini ci aspettano già davanti alla porta e alcuni mi abbracciano e mi dicono “Ti voglio bene”. È un’emozione fortissima”.

Lo spunto per il tema dell’anno arriva da un fatto di cronaca: “Avevo sentito la storia di un ragazzino del sud che si era ucciso per episodi di bullismo e mi sembrava giusto parlarne, partendo dalla gentilezza e dalle parole e i comportamenti gentili”. Un discorso il suo, che “commuove anche le maestre” e che attira una forte risposta da parte dei bambini. Per coinvolgerli maggiormente, Gianduja li ha invitati a fare disegni o temi su questo argomento e consegnarli domani nel punto raccolto di piazza Roma.