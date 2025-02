Identificato il pirata della strada che ha investito e ucciso un senzatetto a Pralormo: nel furgone i rottami dell'incidente

Denunciato dai Carabinieri del comando Stazione di Poirino, un cinquantacinquenne di Moncalieri, identificato come conducente del furgone che nella notte fra lunedì e martedì scorso aveva investito una persona sulla via Carmagnola di Pralormo, senza prestarle soccorso, provocandone la morte.

Il corpo senza vita della vittima era stato rinvenuto nella mattinata di martedì e poi identificato in un cinquantenne senza fissa dimora, paziente di una comunità della zona.

I militari dell’Arma, grazie al rinvenimento dei frammenti di uno specchietto retrovisore, hanno individuato il furgone e il rispettivo conducente, che si era allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso alla vittima.

La sua posizione si è aggravata quando i Carabinieri hanno ispezionato l’automezzo, rinvenendo al suo interno altri rottami del furgone stesso che l’uomo aveva raccolto e nascosto dopo l’impatto per evitare di essere identificato. L'uomo è stato denunciato per “fuga del conducente in caso di omicidio stradale” alla Procura della Repubblica di Asti e l’automezzo posto sotto sequestro.