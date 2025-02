La pace protagonista alla nuova edizione del Carnevale di Aurora

La Circoscrizione 7 scalda i motori per l’arrivo del Carnevale di Aurora che quest’anno avrà come tema la pace. L’edizione 2025 avrà luogo martedì 25 febbraio, organizzata dal Comitato Cittadini Quadrilatero Aurora in collaborazione con altre associazioni di zona e con il patrocinio della stessa Circoscrizione 7.

Gioia per il borgo

La festa, due ore e mezza di colori e gioia, coinvolgerà bambini e ragazzi delle scuole degli istituti comprensivi Torino II, Ilaria Alpi e Regio Parco, con la partecipazione delle storiche maschere Rusnenta, Gianduja e Giacometta. “La sfilata sarà animata dalle maschere torinesi di Gianduja e Giacometta con il supporto della maschera del Balon La Rusnenta e si snoderà lungo un itinerario che comprenderà luoghi simbolo della riqualificazione del quartiere Aurora come i giardini Michele Pellegrino e Madre Teresa di Calcutta, portando allegria, condivisione e spensieratezza in una zona in piena rigenerazione urbana” spiegano il presidente del centro civico, Luca Deri, e il coordinatore alla Cultura, Silvio Sabatino.

Il percorso