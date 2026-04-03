"I nostri anni" torna in sala 25 anni dopo: "Resistenza ma soprattutto esistenza" [VIDEO]

"I nostri anni" di Daniele Gaglianone torna al cinema, in un tour col regista, nel suo 25esimo anniversario. Anzi: a Torino le candeline sono 26, visto che il film d'esordio del regista marchigiano - ma cresciuto all'ombra della Mole - fu presentato nel 2000 al Torino Film Festival e uscì nelle sale l'anno successivo.

Si parte dal Massimo

Il tour partirà questa sera proprio a Torino, al cinema Massimo, a cui seguiranno altre 19 date in tutto il Piemonte. La proiezione tornerà in città il 21 e il 25 aprile al Cinema Baretti, la prima volta senza il regista in sala, mentre la seconda sarà presente. Il Tour proseguirà poi in tutta Italia con tre tappe in Emilia-Romagna e successivamente sarà presentato a Roma, Brescia, Pisa, Milano, Padova e in altre città.

"I nostri anni" è stato girato completamente in Valchiusella e racconta la storia di due partigiani, Alberto e Natalino, ormai pensionati. L’intervista di un ricercatore riporta Natalino ai ricordi della Resistenza, mentre Alberto stringe un legame con Umberto, un vecchio paralizzato, ignaro che sia il fascista responsabile della morte dei loro compagni. Quando scopre la verità, Alberto vuole vendicarsi, ma Natalino lo accompagna in un viaggio sospeso tra memoria e realtà. Insieme, ritrovano nei ricordi un modo per riscrivere il dolore del passato. "Parla di Resistenza ma soprattutto di esistenza", ha dichiarato il regista.

"Un film potentissimo"

"Credo sia un film atemporale - ha spiegato Gaglianone - non legato all'attualità così urgente e questo è un punto di forza. Non ci è mai venuto in mente di mettere nel film un riferimento all'attualità, e allora mi è stato anche rimproverato. Ma rende il film potentissimo perché parla ancora oggi e a molte latitudini diverse: una delle proiezioni più emozionanti del film è stata a Beirut nel 2002. Il film nasce sicuramente dal lavoro in archivio, dall'ascolto di centinaia di volti di ex partigiani. I miei due partigiani, Alberto e Natalino, non sono rappresentativi di tutti i partigiani che ho incontrato, ma appartengono a quella categoria di persone che mi hanno colpito: hanno amarezza, una malinconia che convive con la gioia ma con la sensazione di essere stati presi un po' in giro dalla storia. Si sentono sconfitti anche se hanno vinto".

Pellicola restaurata

La pellicola è stata restaurata in 4K dal Museo Nazionale del Cinema grazie al progetto europeo A Season of Classic Films, iniziativa dell’ACE (Association des Cinémathèques Européennes), sostenuta dal programma MEDIA EU Creative Europe. "Siamo felici di poter presentare uno degli esordi italiani più originali in una veste rinnovata - ha affermato Carlo Chatrian, Direttore del Museo Nazionale del Cinema - I nostri anni di Daniele Gaglianone è un film tanto diretto nel suo progetto quanto complesso nella sua struttura narrativa ed estetica… è un film che fa del tempo, del suo scorrere e del suo “resistere”, il suo soggetto. Soggetto quanto mai attuale, perché viviamo tempi di guerra, ma anche perché la nostra memoria collettiva si sta accorciando paurosamente".

"Si tratta di un film importante su tanti aspetti, da proporre a un pubblico più ampio possibile come i tanti ragazzi che probabilmente non l'hanno mai visto", ha commentato Paolo Manera, direttore di Film Commission Piemonte. "Siamo in un periodo in cui non c'è più memoria diretta e avere strumenti di partecipazione da fare vedere è importante, e il cinema è uno di questi", ha aggiunto Francesco Aceti, presidente di ANPI Torino e provincia.

Questo il calendario le proiezioni previste in regione nell’ambito del CAP - Circuito Audiovisivo Piemonte:

● Venerdì 3 aprile - 20:30 Cinema Massimo (Torino) presente il regista

● Martedì 7 aprile - 20:30 - Cinema Splendor (Chieri)

● Lunedì 13 aprile - 21:00 - Cinema Multilanghe (Dogliani)

● Mercoledì 15 aprile - 17:30 e 21:00 - Cinema Elios (Carmagnola) presente il regista

● Giovedì 16 aprile - 21:15 - Cinema Ballardini (Cameri)

● Domenica 19 aprile - 16:00 - Cinema delle Valli (Villar Perosa) presente il regista

● Martedì 21 aprile - 21:00 - Cinema Aurora (Savigliano)

● Martedì 21 aprile – 21:00 - Cinema Baretti (Torino)

● Mercoledì 22 aprile - 21:15 Cinema Margherita (Cuorgnè)

● Venerdì 24 aprile - 21:00 - Cinema Jolly (Villastellone)

● Venerdi 24 aprile - 21:00 - Cinema Sottoriva (Varallo)

● Venerdì 24 aprile - 21:00 - Cinema Teatro Iris (Dronero)

● Sabato 25 aprile - ore 18:00 - Cinema Baretti (Torino) presente il regista

● Sabato 25 aprile - 18:00 - Cinema Sociale (Omegna)

● Lunedì 27 aprile - 21:00 - Cinema Splendor Boaro (Ivrea)

● Martedì 28 aprile - 21:00 - Cinema Vittoria (Bra)

● Mercoledì 29 aprile - 21:15 - Cinema Lumière (Asti) presente il regista

● Martedì 5 maggio - 21:00 - Cinema Kristalli (Alessandria)

● Mercoledì 6 maggio - 21:00 - Cinema Lanteri (Cuneo) presente il regista

● Venerdì 8 maggio - 21:00 - Cinema Cityplex (Alba)

Sono inoltre previsti appuntamenti speciali con le scuole, a ridosso del 25 aprile - Festa della Liberazione, nei cinema Italia di Vercelli, Splendor di Ivrea, Cine4 di Alba e Kristalli di Alessandria.