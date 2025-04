Nuovo presidente alla 5, il centrodestra risponde alle accuse del Pd: "Nessun tradimento e nessun fallimento"

Dopo il terremoto che ieri ha scosso la Circoscrizione 5 (l'annuncio di Alfredo Correnti e la replica, piccata, del Pd) è arrivata puntuale la risposta del centrodestra, firmata da Maurizio Pedrini, Marco Fontana, Fabio Tassone e Paolo Greco Lucchina rispettivamente segretari cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc.

“Siamo esterrefatti che sulla questione del cambio di presidenza alla Circoscrizione 5 si parli di tradimenti, fallimento del centrodestra, di mancato impegno da parte di alcuni esponenti della maggioranza - così i quattro -. Questa vicenda non ha nulla di politico, hanno giocato solo questioni personali, dai risvolti più umani e di rispetto tra persone. Deve essere evidente che le segreterie in questi mesi e anni non sono mai state chiamate a risolvere questioni di incompatibilità delle linee programmatiche di coalizione, la maggioranza su questo punto ha sempre saputo fare fronte comune e laddove c’erano delle esigenze dei singoli partiti sulle quali trovare la sintesi noi segretari abbiamo sempre trovato un accordo nel giro di una telefonata. Quindi diciamo basta ai personalismi e confidiamo che a breve, brevissimo giro, venga convocato dal presidente uscente il Consiglio per ratificare il cambio della Giunta circoscrizionale in modo di evitare ulteriori ritardi nel lavoro dell’Ente".

L'obiettivo, ora, sembra quello di dare continuità a un lavoro che in questi anni di mandato "i coordinatori uscenti e riconfermati, con l’ausilio di tutti i Consiglieri di maggioranza, hanno sempre espletato con coscienza, rispetto, passione e spirito di servizio. Ricordiamo che i coordinatori di Circoscrizione da mesi non prendono più nessun benefit a differenza della presidenza della Circoscrizione per il loro lavoro - concludono -. A loro va il nostro ringraziamento perché, come avviene in tutte le Circoscrizioni, sottraggono tempo alle loro famiglie e al lavoro essendo convinti di farlo per il bene dei cittadini anche senza percepire una remunerazione economica. Quindi ribadiamo la fiducia nel lavoro effettuato dai nostri eletti in Giunta fino a ieri e che siamo convinti potranno portare avanti anche con maggiore serenità e condivisione con la nuova presidenza affidata ad Alfredo Correnti” .