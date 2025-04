La sospensione dei dazi rilancia il mercato crypto: BTC Bull sarà il prossimo a beneficiarne?

La recente, seppur probabilmente temporanea, sospensione dei dazi da parte degli Stati Uniti ha innescato un'ondata di ottimismo sui mercati finanziari, con un immediato effetto positivo su azioni e criptovalute.

Il Bitcoin è tornato sopra quota 85.000 dollari, sostenuto anche da una rinnovata fiducia tra i trader che ora puntano a un possibile traguardo di 100.000 dollari.

E se da un lato l'intero comparto beneficia di questo slancio, una domanda sorge spontanea: BTC Bull riuscirà a cavalcare quest’onda rialzista e attirare nuovi investitori in cerca di rendimenti esplosivi?

Sospensione dei dazi: cosa sta succedendo e perché influenza i mercati

La recente decisione dell’amministrazione Trump di sospendere temporaneamente alcuni dazi sulle importazioni cinesi — in particolar modo su prodotti tecnologici come smartphone, laptop e componenti elettronici — ha generato un immediato effetto domino sui mercati finanziari. Inoltre, sono stati accennati “allentamenti” anche per i dazi sulle auto straniere, favorendo partner chiave come Messico e Canada. Questi segnali di distensione commerciale hanno rinvigorito l’appetito verso gli asset più rischiosi, come azioni e criptovalute.

L'allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, due delle maggiori potenze economiche mondiali, viene visto dagli investitori come un segnale positivo per la crescita globale. I mercati tradizionali hanno reagito con entusiasmo: i futures del Nasdaq sono saliti dell’1,5% e titoli tech come Apple e Nvidia hanno registrato buone performance.

Anche le criptovalute hanno beneficiato di questo contesto: Bitcoin è salito fino a $86.000, toccando i massimi di 11 giorni, mentre Ethereum lo ha seguito con un solido rimbalzo. Il movimento è stato amplificato dal volume di trading pressoché piatto durante del weekend, ma alcuni trader avvertono che la vera prova sarà durante la settimana, quando torneranno i mercati tradizionali e si avranno nuovi aggiornamenti sulle politiche tariffarie.

Mercato crypto in ripresa: è solo una reazione momentanea o l’inizio di una bull run?

Dopo aver toccato minimi mensili sotto i $75.000, Bitcoin ha registrato un rimbalzo fino a $86.000, accompagnato da segnali tecnici incoraggianti. Indicatori come l’RSI mostrano divergenze rialziste, suggerendo una possibile inversione di tendenza. Anche Ethereum e altre altcoin stanno beneficiando dell’onda positiva, ma alcuni analisti restano cauti: la rottura della downtrend a lungo termine non è ancora confermata, e servirà un retest solido per validare la ripresa.

Oltre all’analisi tecnica, il sentiment del mercato sta cambiando. Gli ETF su Bitcoin stanno attirando nuovi afflussi, e il mercato delle opzioni mostra una netta preferenza per i call su livelli chiave come i $100.000, con oltre 1,2 miliardi di dollari in open interest su Deribit. Questo segnala un ritorno dell’interesse istituzionale.

Tuttavia, il contesto macroeconomico resta determinante. Nei prossimi mesi l’attenzione sarà rivolta a inflazione, tassi d’interesse e politiche monetarie della Fed. Una pausa nei rialzi dei tassi o una discesa dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA (attualmente intorno al 4,45%) potrebbero favorire ulteriori rally. In sintesi, la ripresa potrebbe essere più di un semplice rimbalzo tecnico, ma serviranno conferme per parlare di una vera bull run.

Una nuova bull run potrebbe favorire BTC Bull? Ecco perché i trader puntano su questa nuova meme coin

Con Bitcoin tornato sopra gli 85.000 dollari, l’attenzione degli investitori si sta rapidamente spostando verso progetti emergenti capaci di cavalcare una nuova bull run. Tra questi, BTC Bull Token ($BTCBULL) si sta distinguendo grazie a un sistema di ricompense legato direttamente all’andamento di BTC.

La prevendita del token ha già superato i 4,6 milioni di dollari, segno evidente di un forte interesse da parte della community. Ma cosa rende davvero unico $BTCBULL? Innanzitutto, la sua strategia a tre livelli: airdrop in Bitcoin al raggiungimento di soglie critiche (come $150.000 e $200.000), meccanismo deflazionistico con burn di token a tappe predefinite (come $125.000), e un’app di staking che offre APY superiori all’80%.

Oltre un miliardo di token è già stato bloccato nello staking, mentre gli investitori possono comprare BTCBULL al prezzo attuale di $0,002465. Il team ha già superato due audit indipendenti per verificare la sicurezza, aumentando la fiducia nel progetto.

Se la bull run dovesse davvero esplodere, BTC Bull potrebbe essere una delle meme coin più avvantaggiate grazie alla sua struttura innovativa e alla forte connessione con Bitcoin stesso.

Se non volete perdervi nemmeno un aggiornamento, potete seguire il progetto sulle sue pagine social: X e Telegram.



















