Un vento fortissimo sferza Torino e provincia, disagi e danni: decine gli interventi dei Vigili del fuoco

Un vento fortissimo, con raffiche capaci di arrivare anche oltre i 70 chilometri orari, sta sferzando la provincia di Torino, creando problemi e disagi diffusi, tanto da aver portato all'annullamento del concerto in programma nella serata di oggi, martedì 8 luglio, a Collegno per il Flowers Festival.

Decine di interventi dei Vigili del fuoco

Decine gli interventi dei Vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti. A Torino si segnalano problemi soprattutto in corso San Maurizio, dove è caduto un albero nelle vicinanze di una fermata del pullman, oltre che in via Messina. Un altro albero è caduto nel giardino Croce Verde davanti all'ospedale Martini, mentre si segnalano lamiere pericolanti in piazza Lagrange e in via Nizza.

Problemi e disagi anche in provincia

Il comune di Avigliana ha disposto la chiusura di alcune aree, mentre interventi per alberi pericolanti a Piossasco, Orbassano, Nichelino, Collegno e Volpiano e un dissesto a Caselette.

Tralicci pericolanti sono segnalati anche in via Ghiona a Pianezza, mentre a Rivalta si invitano le persone alla cautela e a non sostare sotto gli alberi.