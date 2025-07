Il Festival Mirabilia fa tappa ad Alba dal 18 al 20 luglio 2025

Il Festival Mirabilia dopo le tappe di Rittana e Savigliano riprende il suo viaggio On the Road ad Alba dal 18 al 20 luglio 2025 negli spazi del Cortile della Maddalena che accoglieranno gli spettacoli durante la tappa nella capitale delle Langhe.

Inaugurazione venerdì 18 luglio alle 20.45 e a seguire alle 21.10 il primo degli spettacoli in programma. Dopo il grande successo a Cuneo nell’edizione 2024 ritornano i francesi di Theatre Circulaire con l’imperdibile spettacolo Porte- à-Faux (in replica anche il 19 e il 20). Una porta. Un ostacolo. Un’apertura. Un’invenzione. In 'Porte au Faux' la porta diventa partner scenico, struttura narrativa e dispositivo acrobatico. Tre corpi si inseguono, si respingono, si sfidano in un gioco d’equilibrio tra realtà e immaginazione. La soglia si trasforma in trampolino, trappola, rifugio. Con umorismo, precisione e poesia, Théâtre Circulaire costruisce uno spettacolo di circo contemporaneo che sorprende e incanta, aprendo varchi inattesi nel quotidiano.

Sabato 19 e domenica 20 luglio la scuola di circo ludico amatoriale Il Geko di Tarantasca proporrà nel pomeriggio un laboratorio continuativo rivolto ai più piccoli.

Sempre il 19 luglio, negli spazi del Parco Boblingen, ritorna il Melarancio con la Battaglia dei Cuscini Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena e in una reazione a catena esplode la battaglia: accompagnati dalle scatenatissime musiche ska, gli spettatori si trovano coinvolti in una piccola follia collettiva, dove tutti combattono contro tutti, che coinvolge giovani, bambini, genitori e nonni. Questa pazza ed inoffensiva lotta a colpi di cuscino, prosegue fino allo sfinimento dei partecipanti. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume. Prima di salutare il pubblico esausto, un grande telo colorato invita gli spettatori a sedersi: ben presto ci si trova su un cuscino gigante, pieno d’aria, su cui è possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica.

Domenica 20 luglio sarà Gianluca Repetto in arte Bingo, illusionista e giocoliere a divertire e stupire il pubblico con il suo spettacolo Ma questo è tennis; Preparati a ridefinire il tuo concetto di tennis! La magia si fonde con la giocoleria e la clownerie in un’esplosione di divertimento che ti lascerà senza fiato. Dimenticati le regole, scorda le aspettative! In questo spettacolo il tennis diventa un’avventura surreale dove l’impossibile diventa realtà. Un’esperienza unica, un’esplosione di risate e un’incredibile dose di meraviglia.

Anche il Microcirco, come già per le edizioni passate, sarà presente per tutta la durata della tappa per allietare i più piccoli. Sono i giochi di un tempo con un brillante vestito di festa! E’ un gustoso svago di un sorprendente, piccolo Microcirco. Una deliziosa Giostrina Retrò a soli 4 posti, e ancora un grande Cavallo di Legno da cui essere trainati, Vespe anni 60 da cavalcare, Bolle di Sapone Giganti, il Tiro ai Barattoli e la Pesca delle Ochette per misurare la propria destrezza e il laboratorio artistico Giracolore per dipingere in libertà. Per gli appassionati di musica meccanica un Piano Melodico Giovanni Racca del 1870 e un organetto a manovella fine ‘800.

Prossima tappa di Mirabilia On the Road la città di Busca, cuore creativo del Festival, con residenze, debutti, work in progress e sperimentazioni. dal 31 luglio al 3 agosto 2025.

INFO E BIGLIETTI:

I biglietti saranno acquistabili online dal 6 luglio 2025 sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp , l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

I biglietti saranno acquistabili anche presso la biglietteria fisica presente in ogni tappa del Festival, in particolare i biglietti per gli spettacoli programmati a 2,00 € e speciali carnet a prezzo agevolato per la tappa di Cuneo saranno acquistabili solo presso la biglietteria fisica.

I biglietti per lo spettacolo Hourvari di Compagnie Rasposo sono già attualmente in prevendita all’indirizzo: https://www.ticket.it/teatro/evento/hourvari.aspx

www.festivalmirabilia.it

APP: www.standapp.cloud



e-mail: info@festivalmirabilia.it

