Auto contro moto in tangenziale: disagi al traffico in entrambe le direzioni in zona Drosso

Incidente in tangenziale, questa mattina: disagi per il traffico

Incidente questa mattina in tangenziale, con disagi all'altezza della zona Drosso. Lo scontro ha visto come involontarie protagoniste, in direzione Sud, un'automobile e una motocicletta.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale per riportare la situazione in condizioni di sicurezza, mentre i sanitari hanno prestato soccorso alle persone coinvolte. Una persona ferita è stata portata al Cto.



Ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni.