In Galleria Subalpina apre Dispensa: il primo hub del gusto firmato Compagnia dei Caraibi

Si amplia l’offerta qualificata di Galleria Subalpina, che dal 18 luglio accoglierà quello che è destinato a diventare un nuovo protagonista della scena gastronomica torinese: si chiama Dispensa, ed è molto più di un locale. Ideato da Compagnia dei Caraibi, è un luogo che fonde enoteca, gastronomia e cocktail bar in un unico ambiente raffinato e conviviale, con l’ambizione di diventare un modello replicabile in altre città.

Al civico 21 della Galleria prende vita uno spazio su due livelli che racconta una nuova idea di ospitalità: curata ma informale, ricercata ma accessibile, pensata per accogliere ogni momento della giornata, dalla pausa pranzo all’aperitivo e, da settembre, anche serate. Linee morbide, colori intensi, atmosfera raccolta: Dispensa è un invito a rallentare, assaporare e – perché no – portare a casa ciò che si è scoperto.

La cucina dei Costardi Bros: tradizione quotidiana, gusto contemporaneo

Al piano terra domina il banco gastronomia firmato dai fratelli Christian e Manuel Costardi, che portano nel cuore di Torino il loro stile inconfondibile fatto di concretezza, sapore e memoria. I piatti – per ora ho solo assaggiato l’iconico “riso in barattolo” accompagnato da un leggero vermouth e soda con ghiaccio, ma tornerò per raccontarvi il resto – evocano il territorio senza nostalgia, con un linguaggio semplice ma preciso: vitello tonnato, insalata russa a pezzettoni, polpette al sugo, ratatouille, lasagne.

Tutto si può gustare sul posto o portare via, in un formato che unisce qualità elevata e informalità di fondo. La firma Costardi Bros, già nota in città per realtà come Scatto e Caffè San Carlo, è quella di sempre: materie prime selezionate, cucina accurata, gusti netti e – cosa non da poco, se si pensa al contesto aulico in cui si gustano i piatti – prezzi assolutamente abbordabili, grazie anche alla possibilità di scegliere mezze porzioni.

Cocktail d’identità: miscelazione leggera e distillati d’autore

Al piano superiore, affacciato sulla Galleria, prende invece vita il cocktail bar. Lì la drink list celebra il ritorno dei classici – vermouth e highball su tutti – ma non rinuncia a interpretazioni più creative. Tutto nasce dalla selezione di Compagnia dei Caraibi, che con il suo ricco portafoglio di distillati premium, liquori d’autore e soft drink – tra cui Vermouth Carlo Alberto, Testadariete, Mr. Three – costruisce un racconto in cui ogni cocktail diventa espressione di gusto e coerenza. Accanto ai signature, anche proposte analcoliche, ideate con la stessa attenzione.

La miscelazione si fa così linguaggio quotidiano: quel che ci vuole per una pausa piacevole capace di abbinare qualità, eleganza e informalità. E non mancano nemmeno interessanti proposte di bollicine e vini a calice.

Un format sperimentale: da Torino al futuro

Dispensa è solo il primo passo. Nato nella storica Galleria Subalpina, questo progetto rappresenta il cuore di un format mirato, ma solo dopo una rigorosa sperimentazione, ad essere esportato. Per Compagnia dei Caraibi si tratta della naturale evoluzione di un percorso che iniziato con l’e-commerce e affinato con il cocktail bar di Pallanza sul Lago Maggiore, prosegue da domani in uno spazio che integra enogastronomia, interazione e cultura. Significativa in questo senso la collaborazione con Germinale, piattaforma torinese che promuove eventi, arte e creatività tra i giovani.

Contaminandosi dunque con mostre, talk e musica, Dispensa intende qualificarsi come un autentico hub culturale. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza che superi il momento della consumazione e diventi luogo di scoperta, incontro e appartenenza. Un rifugio urbano, in continuo dialogo con la città e con le sue energie. Una sfida tutta da giocare, ma che parte su buone basi.