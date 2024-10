Nichelino, incivili e vandali rovinano il parco di via Trento

Nichelino torna a fare i conti con i vandali e gli incivili. A pagare il conto, questa volta, dopo i tanti eccessi delle serate estive è stato il parco di via Trento.

Divelti i cartelli e rovesciati i cestini

Cestini gettati a terra, rifiuti abbandonati sull'erba, cartelli divelti: uno scenario desolante scoperto da alcuni residenti e da coloro che passavano in zona magari per fare jogging: ancora un episodio in cui ignoti non rispettano la cosa pubblica e rovinano la città.

Panchine rovinate e rese inutilizzabili

Ma non è finita qui. Sono diverse infatti le panchine che risultano essere state rovinate anche in questo caso quasi certamente da vandali. Alcune di queste sono state rese inutilizzabili o sono diventate pericolose, in quanto mancano alcuni assi o è stata rovinata la base che le sostiene.