Da Arlecchino a Gianduja, a Torino il 1° raduno mondiale di maschere

Arlecchino da Bergamo, l'abbà e la Bela Tolera di Chivasso, Grock "il re dei Clown" di Imperia, Gianduja e Giacometta di Torino, la Bela Rosin, Re Cicciolin di Savona, il Conte Verde da Rivoli e Pulcinella da Napoli, l'associazione J'amis D'la Pera di Asti, Musica e Folklore della "Granda" da Busca. E ancora il Ballet Jammu del Senegal e il Chimborazo De Los Andes dell'Écuador.

Raduno mondiale di maschere

Il via sarà venerdì alle 21, dove per le vie del centro ci sarà uno spettacolo folkloristico itinerante di danze e canti: l'inizio è fissato in piazza Bodoni, mentre la conclusione in piazza San Carlo. Il sabato il punto focale sarà piazza Vittorio Veneto, dove ci sarà il raduno del gruppo folkloristici e poi la sfilata lungo via Po, piazza Castello, via Pietro Micca e l'arrivo in piazza Solferino.