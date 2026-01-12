 / Eventi

Eventi | 12 gennaio 2026, 14:45

"I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer": presentata al Polo del '900 la mostra dedicata al leader della sinistra

L'inaugurazione aperta a autorità e giornalisti è prevista per giovedì 15 gennaio alle ore 11,30 presso il Museo Ettore Fico

Una mostra su Berlinguer al Polo del 900

Oggi, presso gli spazi del Polo del ’900 di Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, un’esposizione che ripercorre la figura e l’eredità politica, culturale e civile di Enrico Berlinguer attraverso documenti, immagini, testimonianze e materiali d’archivio.

La mostra - ideata dall'Associazione Berlinguer, Fondazione Gramsci di Roma e Cespe - raggiunge Torino grazie alla CGIL Piemonte e allo SPI CGIL Piemonte, con la collaborazione della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci e del Consiglio Regionale del Piemonte, con il Patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte. L’esposizione sarà ospitata dal Museo Ettore Fico (MEF) e sarà visitabile dal 15 gennaio al 15 marzo 2026 con ingresso gratuito.

Durante la conferenza sono stati illustrati i contenuti della mostra, il percorso espositivo e le principali finalità storico-politiche dell’iniziativa: a prendere la parola Giorgio Airaudo, Segretario Generale CGIL Piemonte, Gianguido Passoni e Matteo D’Ambrosio, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, che hanno sottolineato l’importanza di far emergere, attraverso l’esposizione e gli appuntamenti paralleli, il rapporto tra Berlinguer e la lotta del movimento operaio, la pace, la questione femminista, il confronto con il mondo cattolico, l’austerità e la crisi della politica internazionale.

L’inaugurazione della mostra riservata ad autorità e giornalisti sarà giovedì 15 gennaio alle ore 11:30 presso il Museo Ettore Fico con i saluti iniziali del Segretario Generale della CGIL Piemonte Giorgio Airaudo, a cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e della Vicepresidente del Senato Anna Rossomando. Interverranno inoltre il Presidente della Fondazione Piemontese Istituto Gramsci Gianguido Passoni e il Presidente dell’Associazione Enrico Berlinguer Ugo Sposetti. La chiusura dei saluti sarà affidata a Laura Berlinguer. 

In allegato a questa mail una foto della conferenza stampa svoltasi oggi al Polo del ’900 e l’invito all’inaugurazione della mostra. Di seguito, invece, il link per accedere a tutti i materiali inerenti all’esposizione e al programma di iniziative parallelo: https://www.cgilpiemonte.it/tutte-le-notizie/i-luoghi-e-le-parole-di-enrico-berlinguer-dal-15-gennaio-la-mostra-in-esposizione-al-museo-ettore-fico-di-torino.html 

comunicato stampa

