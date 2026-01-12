"I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer": presentata al Polo del '900 la mostra dedicata al leader della sinistra

Oggi, presso gli spazi del Polo del ’900 di Torino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, un’esposizione che ripercorre la figura e l’eredità politica, culturale e civile di Enrico Berlinguer attraverso documenti, immagini, testimonianze e materiali d’archivio.

La mostra - ideata dall'Associazione Berlinguer, Fondazione Gramsci di Roma e Cespe - raggiunge Torino grazie alla CGIL Piemonte e allo SPI CGIL Piemonte, con la collaborazione della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci e del Consiglio Regionale del Piemonte, con il Patrocinio del Comune di Torino e della Regione Piemonte. L’esposizione sarà ospitata dal Museo Ettore Fico (MEF) e sarà visitabile dal 15 gennaio al 15 marzo 2026 con ingresso gratuito.



Durante la conferenza sono stati illustrati i contenuti della mostra, il percorso espositivo e le principali finalità storico-politiche dell’iniziativa: a prendere la parola Giorgio Airaudo, Segretario Generale CGIL Piemonte, Gianguido Passoni e Matteo D’Ambrosio, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci, che hanno sottolineato l’importanza di far emergere, attraverso l’esposizione e gli appuntamenti paralleli, il rapporto tra Berlinguer e la lotta del movimento operaio, la pace, la questione femminista, il confronto con il mondo cattolico, l’austerità e la crisi della politica internazionale.



L’inaugurazione della mostra riservata ad autorità e giornalisti sarà giovedì 15 gennaio alle ore 11:30 presso il Museo Ettore Fico con i saluti iniziali del Segretario Generale della CGIL Piemonte Giorgio Airaudo, a cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e della Vicepresidente del Senato Anna Rossomando. Interverranno inoltre il Presidente della Fondazione Piemontese Istituto Gramsci Gianguido Passoni e il Presidente dell’Associazione Enrico Berlinguer Ugo Sposetti. La chiusura dei saluti sarà affidata a Laura Berlinguer.