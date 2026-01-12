La fiamma di Milano-Cortina ha salutato Venaria Reale

Questa mattina alla Reggia di Venaria si è tenuto il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

Dopo il saluto istituzionale in Corte d’Onore da parte di Michele Briamonte e Chiara Teolato, Presidente e Direttrice del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, e del sindaco di Venaria Reale Fabio Giulivi, la Torcia ha attraversato la Sala di Diana, i Giardini, la Galleria Grande e la Cappella di Sant’Uberto, a vent'anni dallo storico passaggio tenutosi in occasione delle Olimpiadi di Torino 2006.