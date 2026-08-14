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Politica | 14 agosto 2026, 17:47

Via Roma, ancora polemiche sulle piante già secche. Firrao: "Sono andato ad annaffiarle io"

Il consigliere comunale di Torino Bellissima: "Dimenticata la manutenzione più elementare, ora si pagherà due volte per gli stessi lavori"

Un fotogramma del post pubblicato da Firrao (Torino Bellissima)

Un fotogramma del post pubblicato da Firrao (Torino Bellissima)

"A appena un mese dalla riapertura del tratto riqualificato di via Roma, le piante nelle nuove fioriere sono già quasi completamente secche. Oggi sono andato personalmente a innaffiarle, nel tentativo di salvarne almeno qualcuna". Così Pierlucio Firrao, consigliere comunale di Torino Bellissima, con un post pubblicato sui propri profili social.

"Una provocazione, certo - prosegue -, ma che evidenzia una gestione assurda: si spendono soldi pubblici per mettere nuove piante e poi ci si dimentica della manutenzione più elementare".

"L'assessore ha comunicato che a settembre le piante secche verranno sostituite. Ma il punto è proprio questo: per una manutenzione malfatta, saranno ancora una volta i cittadini a pagare, di fatto due volte, gli stessi lavori", conclude.

redazione

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