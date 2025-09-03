Dopo Conad e McDonald’s, inaugura anche il nuovo Kik di Cavour

Dopo Conad e McDonald’s anche Kik inagura il suo punto vendita a Cavour, nell’area dell’ex autorimessa della Cavourese in via Pinerolo 73. La catena tedesca di abbigliamento e prodotti per la casa, presente in diverse città d’Italia dal 2017, ha già aperto in piena estate, il 21 agosto, ma domattina, giovedì 4, alle 8,30, è prevista l’inaugurazione ufficiale, che completa la trasformazione commerciale dell’area. Il nuovo punto vendita sarà attivo dal lunedì alla domenica con orario continuato, dalle 9 alle 20.