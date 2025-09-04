L'ira del presidente della Circoscrizione 8: "I perditempo ci hanno di nuovo distrutto le panchine"

Dopo pochi mesi dagli interventi di manutenzione straordinaria in piazza Carducci, alcune panchine appena sistemate sono già state vandalizzate. A denunciarlo è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che esprime amarezza e preoccupazione per il gesto.

“Gli spazi pubblici sono un patrimonio collettivo - sottolinea Miano -, e non prendersene cura significa creare un danno a se stessi e a tutta la comunità. Ci spiace che qualche perditempo” abbia di nuovo pensato bene di lasciare il suo marchio". Le panchine danneggiate sono state momentaneamente interdette all’uso, in attesa di nuove valutazioni sugli interventi di ripristino.

L’area, solo pochi mesi fa, era stata oggetto di un ampio intervento che aveva riguardato non solo gli arredi urbani ma anche il verde orizzontale e verticale. Un lavoro pensato per restituire ai cittadini un luogo più curato e accogliente.

“Un gesto incivile come questo - ha aggiunto Miano -, vanifica gli sforzi fatti per migliorare la vivibilità della piazza e dimostra una mancanza di rispetto verso la città e verso chi la vive quotidianamente”.