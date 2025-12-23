L'ex Cacao va a bando: ma è corsa contro il tempo per trovare un acquirente

La Città di Torino ha pubblicato ieri un bando esplorativo per valutare l’affidamento della sua proprietà di Viale Ceppi 6, all’interno del Parco del Valentino, che in passato ospitava il locale noto come “Cacao”.

Ridare nuova vita all'ex Cacao

L’intenzione della Città è dare nuova vita all'area “ex Cacao”, riconoscendone il potenziale strategico anche in virtù della sua posizione baricentrica all’interno del Parco del Valentino, e questo attraverso l'assegnazione in concessione (o altro titolo idoneo) a soggetti terzi interessati.

Il bando esplorativo scadrà il 26 febbraio 2026 alle ore 12 e servirà a raccogliere possibili manifestazioni d'interesse e proposte progettuali e a definire la scelta e l'attivazione della successiva procedura di evidenza pubblica per l'affidamento.

Favaro: "Torni presidio di socialità"

“L'obiettivo dell'amministrazione – spiega la vicesindaca di Torino Michela Favaro - è quello di lavorare per far si che quell’area torni un presidio di socialità, andando a completare la riqualificazione di una zona in grande trasformazione”.

Il Parco del Valentino è attualmente oggetto di un importante intervento di riqualificazione, ancora in corso, finanziato dal Piano Nazionale Complementare al PNRR – Programma D.1 “Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali”, che prevede - tra le altre opere - la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato con una capacità di quasi 600 posti auto all’interno del Padiglione 5 e la sistemazione superficiale dello stesso Padiglione con la realizzazione di un nuovo skate park.

Conclusione prevista ad inizio 2026

Le lavorazioni relative al Padiglione 5 sono in corso d’esecuzione e una porzione dell’area “ex Cacao” è stata predisposta quale area di cantiere. La conclusione dei lavori è prevista nel primo trimestre del 2026.