 / S. Salvario / Lingotto

S. Salvario / Lingotto | 23 dicembre 2025, 20:07

Cinema sotto l’albero: il Natale passa dalla Sala Art Ensemble

Cineclub, grandi classici e nuove rassegne per vivere le feste insieme

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un calendario di appuntamenti speciali anima il periodo natalizio a Torino, offrendo al pubblico occasioni di incontro tra musica, cinema e narrazione. Gli eventi si svolgeranno presso la Sala Art Ensemble, in via Petitti 24 (ex Cappella), con ingresso gratuito.

Le date da segnare sul calendario sono 26 e 28 dicembre, e 1, 4 e 6 gennaio. Tutte le domeniche e i giorni festivi gli eventi inizieranno alle 16.30, offrendo momenti di intrattenimento e cultura per tutta la famiglia.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere insieme la magia delle festività, scoprendo storie, melodie e proiezioni pensate per coinvolgere grandi e piccini, e per celebrare il Natale attraverso l’arte e la creatività.

Cinema

Dal 16 novembre ogni domenica alle 16.30 spazio al Cineclub. L’ingresso agli eventi è libero e soltanto per il Cineclub è obbligatoria la tessera in quanto sono proiezioni riservate a tesserati secondo le normative delle proiezioni no profit. Al momento del tesseramento il socio del Cineclub Ensemble può lasciare email o altri riferimenti per essere aggiornato sui titoli in programmazione.

Prossime proiezioni:

- Venerdì 26 dicembre: Miracolo nella 34esima strada

- Domenica 28 dicembre: Forrest Gump

- Giovedì 1 gennaio: Ocean's Twelve

- Domenica 4 gennaio: Benvenuti al sud

- Martedì 6 gennaio: Pirati dei caraibi

E da gennaio, dopo l'Epifania, partirà anche la rassegna del cinema d'autore con un primo ciclo domenicale dedicato alla figura di Giuseppe Tornatore. Per maggiori informazioni contattare il numero di telefono 366.3407927. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium