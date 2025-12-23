Cinema sotto l’albero: il Natale passa dalla Sala Art Ensemble

Un calendario di appuntamenti speciali anima il periodo natalizio a Torino, offrendo al pubblico occasioni di incontro tra musica, cinema e narrazione. Gli eventi si svolgeranno presso la Sala Art Ensemble, in via Petitti 24 (ex Cappella), con ingresso gratuito.

Le date da segnare sul calendario sono 26 e 28 dicembre, e 1, 4 e 6 gennaio. Tutte le domeniche e i giorni festivi gli eventi inizieranno alle 16.30, offrendo momenti di intrattenimento e cultura per tutta la famiglia.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere insieme la magia delle festività, scoprendo storie, melodie e proiezioni pensate per coinvolgere grandi e piccini, e per celebrare il Natale attraverso l’arte e la creatività.

Cinema

Dal 16 novembre ogni domenica alle 16.30 spazio al Cineclub. L’ingresso agli eventi è libero e soltanto per il Cineclub è obbligatoria la tessera in quanto sono proiezioni riservate a tesserati secondo le normative delle proiezioni no profit. Al momento del tesseramento il socio del Cineclub Ensemble può lasciare email o altri riferimenti per essere aggiornato sui titoli in programmazione.

Prossime proiezioni:

- Venerdì 26 dicembre: Miracolo nella 34esima strada

- Domenica 28 dicembre: Forrest Gump

- Giovedì 1 gennaio: Ocean's Twelve

- Domenica 4 gennaio: Benvenuti al sud

- Martedì 6 gennaio: Pirati dei caraibi

E da gennaio, dopo l'Epifania, partirà anche la rassegna del cinema d'autore con un primo ciclo domenicale dedicato alla figura di Giuseppe Tornatore. Per maggiori informazioni contattare il numero di telefono 366.3407927.