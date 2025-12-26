A Torino fino alla Befana metropolitana aperta anche alla sera

Babbo Natale ha portato un regalo sotto l'albero di torinesi e turisti: fino al 6 gennaio la metropolitana circolerà fino alla sera tardi. Da martedì a giovedì fino alle 24, il venerdì e il sabato fino all'una, la domenica e i festivi fino alle 24 (il lunedì lo stop del servizio è confermato alle 21,30).

Il 31 dicembre metro aperta

Il 31 dicembre, per permettere il rientro a casa di chi sceglierà di assistere al concerto della Città all'Inalpi Arena - che vedrà sul palco i Planet Funk, Bambole di Pezza e Deejay Time - oppure di effettuare il conto alla rovescia casa di amici, la linea 1 sarà in servizio fino alle 2.30.

Buone notizie anche per chi decidere di salire a Superga per ammirare Torino dall'alto: la tramvia, con partenza da piazza Gustavo Modena, sarà potenziata. Fino al 6 gennaio la Dentera circolerà tutti i giorni - anche il mercoledì, giorno di chiusura settimanale-, dalle 10 alle 18.30.

La storia

Trasformata in una tranvia a dentiera nel 1934, offre ai visitatori un viaggio d'altri tempi sulle carrozze originari d'epoca e un panorama indimenticabile. Il percorso si sviluppa per 3.100 metri tra la stazione di Sassi e di Superga, con un dislivello totale di 425 metri.

Cosa visitare

Salire sulla "Dentera" offre la possibilità di godere dello splendido panorama su Torino e le Alpi, visitare la Basilica di Superga edificata dallo Juvarra e le tombe reali dei Savoia.