Truffe automobilistiche, cercasi iniziative di sensibilizzazione

La Circoscrizione 8 prende posizione contro le truffe automobilistiche che negli ultimi mesi hanno colpito numerosi cittadini. A proporre le iniziative di sensibilizzazione è stato il consigliere di Torino Bellissima, Matteo Tabasso, con una mozione che punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e residenti per prevenire comportamenti fraudolenti.

La mozione nasce dalla diffusione di due fenomeni che destano crescente preoccupazione. La cosiddetta “truffa dello specchietto” (per la quale a settembre sono stati arrestati due giovani a Rivoli) consiste nel simulare un urto tra due auto, spesso con la vettura truffaldina parcheggiata in doppia fila, per estorcere denaro immediato alla vittima. Più recentemente, a Torino si è diffusa anche la “truffa del pedone investito”, in cui un individuo si frappone tra le auto in manovra, simula un impatto e richiede un risarcimento economico.

Secondo Tabasso, questi raggiri prosperano soprattutto grazie alla scarsa conoscenza del fenomeno e alla riluttanza dei cittadini a denunciare l’accaduto. “È compito delle istituzioni locali favorire la collaborazione tra cittadinanza, Circoscrizione e Forze dell’Ordine per prevenire e contrastare tali comportamenti”, sottolinea il consigliere.

Le proposte contenute nella mozione prevedono diverse azioni concrete: intensificazione dei controlli sul territorio in collaborazione con la polizia locale, prefettura e forze dell’ordine, diffusione di informazioni utili tramite sito ufficiale della Circoscrizione e canali social, e organizzazione di incontri formativi e percorsi di sensibilizzazione, con particolare attenzione agli anziani e alle categorie più vulnerabili. È inoltre prevista la possibilità di campagne informative con manifesti e locandine nei principali punti di aggregazione, dai mercati rionali ai centri anziani e biblioteche.

La stessa iniziativa è stata presentata in tutte le Circoscrizioni.