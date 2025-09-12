Poliambulatorio del ridotto in vendita su Immobiliare.it, AVS e Pd: "Nessuna comunicazione ai cittadini"

Punto di riferimento per i cittadini di Borgo Vittoria, il poliambulatorio di via del Ridotto n.9 non solo rischia di chiudere, ma è addirittura in vendita su Immobiliare.it. Già dopo il Covid i residenti di Torino nord si erano mobilitati per evitare lo stop del presidio sanitario.
I servizi
Ora il rischio è ancora più concreto. Senza nessuna comunicazione ufficiale da parte della Regione e dell'ASL, l'immobile in cui è situato l'ambulatorio - che contiene servizi essenziali come Centro Prelievi, Cardiologia e Neurologia, Dermatologia, Dietologia, Ginecologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatra, Geriatria, Odontoiatria Pediatrica, Ambulatorio Infermieristico, Terapia Iniettiva, Centro Adolescenti per la prevenzione del disagio giovanile - risulta in vendita, come da cartello comparso sui balconi dello stabile.
L'annuncio su Immobiliare.it
Ma non solo. C'è anche un annuncio su Immobiliare.it, che recita: "L'intero immobile attualmente e locato ad un ente pubblico con una rendita molto alta, il contratto di locazione attuale scade a marzo 2026. I lavori di ristrutturazione sono già programmati per il mese di aprile 2026".
AVS e Pd sulle barricate
E Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico sono saliti sulle barricate. La capogruppo di AVS Alice Ravinale, così come l'esponente del Pd Nadia Conticelli, ha depositato un'interrogazione per l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.
"Riboldi - chiarisce Ravinale - ha comunicato in più occasioni che risparmiare sulle locazioni è uno dei pilastri della sua strategia per salvaguardare i conti della sanità piemontese, ma certo questo non può avvenire tagliando di fatto i servizi." "In questo caso poi - aggiunge - a danno dei cittadini della periferia di Torino che rimarrebbero senza il loro presidio sanitario di territorio".
Gli ambulatori ASL più vicini sono infatti a Lucento e a Barriera di Milano, a una distanza di oltre 1,5 km e peraltro già oberati. "In compenso, ad avvantaggiarsi senza dubbio della eventuale chiusura del poliambulatorio di via del Ridotto sarebbe il centro medico privato che sorge a soli 150 metri da lì" chiosa Ravinale.
“La Casa di comunità presso l’ex struttura Marco Antonetto ha dotato di spazi idonei in particolare i territori di Lucento e Vallette – aggiunge Conticelli - ma non può certo rappresentare l’unica offerta sanitaria di servizio sanitario per il territorio, considerando che la Circoscrizione 5 è la più popolosa della città con i suoi oltre 120 mila abitanti”.
Mobilitazione del Pd in Sala Rossa
A sollecitare chiarezza anche il Pd in Sala Rossa, dove il consigliere Simone Tosto ha presentato un'interpellanza per chiedere chiarimenti sul destino del Poliambulatorio di via del Ridotto, struttura attiva dagli anni ’50.
"La Regione non può abbandonare Borgo Vittoria – aggiunge Tosto –. La sanità territoriale è già sotto pressione e perdere un presidio così radicato significherebbe peggiorare l’accessibilità ai servizi, soprattutto per le fasce più fragili". "Difendere la sanità pubblica - chiosa il capogruppo del Pd Claudio Cerrato - significa garantire la qualità delle cure tanto nelle strutture ospedaliere quanto nei servizi di prossimità: i cittadini hanno diritto a un’assistenza accessibile, diffusa e di qualità".