Poliambulatorio del ridotto in vendita su Immobiliare.it, AVS e Pd: "Nessuna comunicazione ai cittadini"

Punto di riferimento per i cittadini di Borgo Vittoria, il poliambulatorio di via del Ridotto n.9 non solo rischia di chiudere, ma è addirittura in vendita su Immobiliare.it. Già dopo il Covid i residenti di Torino nord si erano mobilitati per evitare lo stop del presidio sanitario.

I servizi

Ora il rischio è ancora più concreto. Senza nessuna comunicazione ufficiale da parte della Regione e dell'ASL, l'immobile in cui è situato l'ambulatorio - che contiene servizi essenziali come Centro Prelievi, Cardiologia e Neurologia, Dermatologia, Dietologia, Ginecologia, Oculistica, Ortopedia, Otorinolaringoiatra, Geriatria, Odontoiatria Pediatrica, Ambulatorio Infermieristico, Terapia Iniettiva, Centro Adolescenti per la prevenzione del disagio giovanile - risulta in vendita, come da cartello comparso sui balconi dello stabile.

L'annuncio su Immobiliare.it

Ma non solo. C'è anche un annuncio su Immobiliare.it, che recita: "L'intero immobile attualmente e locato ad un ente pubblico con una rendita molto alta, il contratto di locazione attuale scade a marzo 2026. I lavori di ristrutturazione sono già programmati per il mese di aprile 2026".

AVS e Pd sulle barricate

E Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico sono saliti sulle barricate. La capogruppo di AVS Alice Ravinale, così come l'esponente del Pd Nadia Conticelli, ha depositato un'interrogazione per l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.